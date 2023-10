Les actions européennes ont reculé pour la troisième journée consécutive mercredi, après que les rendements obligataires américains et européens aient été en chute libre et que les investisseurs aient accepté l'idée que la politique monétaire resterait restrictive plus longtemps.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 0,3% à 0717 GMT, touchant un nouveau plus bas de six mois.

Le DAX allemand a également chuté de 0,5 % pour atteindre un plus bas de six mois, alors que le rendement de référence des bunds allemands à 10 ans a dépassé les 3 % pour la première fois depuis 2011.

Les constructeurs automobiles et les banques ont été les secteurs les plus en baisse en Europe, tandis que les services publics ont rebondi après de récentes pertes importantes.

Aux États-Unis, les rendements des échéances à cinq ans et au-delà ont atteint des sommets inégalés depuis 16 ans, les marchés s'attendant à ce que la vigueur de l'emploi américain annonce une hausse des taux.

Parmi les valeurs individuelles, Novartis a augmenté de 3,2 % après que le fabricant suisse de médicaments a déclaré qu'il avait achevé la scission de son activité de génériques et de biosimilaires Sandoz.

Sandoz, quant à lui, a chuté de 15,7 % lors de son premier jour de cotation à la bourse suisse.

Tesco a gagné 2,4 % après que le plus grand supermarché britannique a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, l'inflation des denrées alimentaires s'étant atténuée et les consommateurs s'étant emparés à la fois de ses offres à bas prix et de ses gammes de produits haut de gamme "Finest". (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)