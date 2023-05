Le dollar américain s'est stabilisé après avoir atteint son plus haut niveau en deux mois et les actions européennes se sont stabilisées mardi, le soulagement d'avoir évité un possible défaut de paiement du gouvernement américain faisant place à l'inquiétude que l'accord soit confronté à un chemin semé d'embûches au sein du Congrès.

L'indice du Dollar Index et les bons du Trésor américain à plus long terme se sont redressés, les traders accueillant favorablement l'accord visant à suspendre la limite d'emprunt de Washington jusqu'en janvier 2025 en échange de plafonds sur les dépenses et de réductions dans les programmes gouvernementaux.

Cependant, les actions européennes se sont stabilisées après avoir glissé dans les premières heures de cotation, affaiblies par l'incertitude quant à l'approbation de l'accord par le Congrès après qu'une poignée de parlementaires républicains de droite dure aient déclaré lundi qu'ils s'opposeraient au projet de loi, bien qu'il soit censé être adopté.

Malgré le sentiment initial de risque suscité par l'accord annoncé samedi, les investisseurs craignent maintenant que l'accord ne soit qu'un compromis qui pourrait avoir des conséquences négatives. "Les États-Unis ont mal résolu les négociations sur le plafond de la dette, avec une augmentation considérable de la dette publique et aucune réduction réelle des dépenses, mais cela a permis d'alléger la pression pour le moment", a déclaré James Rosenberg, conseiller chez le courtier Ord Minnett à Sydney.

"Il y a toujours une énorme déconnexion entre les marchés obligataires et les actions", a-t-il ajouté, soulignant que le marché obligataire anticipe une récession aux États-Unis.

Les analystes de JB Were ont déclaré qu'il pourrait y avoir jusqu'à 600 milliards de dollars d'émissions de bons dans les six à huit semaines à venir.

Selon David Chao, stratège mondial d'Invesco pour l'Asie-Pacifique, l'ampleur de l'émission du Trésor et ses implications économiques sont actuellement à l'étude.

"L'annonce d'un accord sur la dette à court terme stimule le sentiment du marché mais exerce une pression sur la croissance en raison de la réduction des dépenses publiques, du resserrement des conditions de liquidité, mais le revers de la médaille est que la pression sur la croissance fait le travail de la Fed qui tente de refroidir l'économie. Cela pourrait avoir un effet modérateur sur l'inflation".

L'indice pan-européen STOXX 600 s'est stabilisé après avoir enregistré vendredi sa plus forte baisse hebdomadaire en deux mois.

L'indice boursier Nikkei a augmenté de 0,3 %, après que la référence japonaise ait atteint son plus haut niveau depuis 33 ans lundi, grâce à l'optimisme concernant l'accord sur la dette américaine et à un yen plus faible, ce qui aide les exportateurs du pays.

L'indice Hang Seng de Hong Kong et l'indice chinois CSI300 ont clôturé à peu près stables après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis novembre, les investisseurs restant également prudents avant les données manufacturières chinoises du mois de mai, attendues mercredi.

Les contrats à terme américains étaient en hausse de 0,5 %, ce qui laissait présager un début de journée positif pour les actions américaines, qui étaient fermées lundi pour le Memorial Day.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont baissé de 8 points de base à 3,74%, tandis que les rendements à 30 ans ont baissé de 6 points de base à 3,91%. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Le Dollar Index, qui mesure le cours du billet vert par rapport à six autres devises, s'est stabilisé à 104,3 après avoir atteint un plus haut de deux mois. Il s'est également négocié près d'un pic de six mois par rapport au yuan chinois.

FERMETURE DES POSTES EN CHINE

Le Hang Seng a perdu environ 7 % en mai et le CSI300 près de 5 %, l'économie chinoise ne se remettant pas aussi vite que prévu des fermetures pour cause de pandémie qui ont pris fin en janvier.

"Tout le monde constate que les performances des actions chinoises ont été décevantes ces derniers temps, ce qui crée un sentiment négatif chez les investisseurs", a déclaré Jack Siu, responsable des investissements pour la Chine élargie au Credit Suisse.

"Les investisseurs sont désormais plus réservés à l'égard de l'histoire de la réouverture de la Chine et réfléchissent à leurs positions.