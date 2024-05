Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes avancent légèrement jeudi dans les premiers échanges après plusieurs séances de hausse, avant la réunion de la Banque d'Angleterre tandis que l'Asie montait après l'augmentation des exportations chinoises.

Paris avançait de 0,05%, Londres de 0,10%, Francfort de 0,31% et Milan 0,21% vers 07H10 GMT après une ouverture proche de l'équilibre. Sur les trois premiers jours de la semaine, elles ont toutes progressé d'au moins 1,5%. Mercredi, Londres ainsi que l'indice européen Stoxx 600 ont battu leur record de points. Zurich était fermé.

Après plusieurs semaines fournies en indicateurs économiques, résultats d'entreprises et réunions de banques centrales, le flux d'informations s'est réduit cette semaine mais les quelques données publiées ont satisfait les investisseurs.

Jeudi, les investisseurs ont appris que les exportations chinoises sont reparties à la hausse en avril, tandis que les importations ont dépassé largement les attentes des analystes, selon les chiffres officiels, une bonne nouvelle pour la reprise de la deuxième économie mondiale.

La Bourse de Shanghai gagnait 0,83% dans les derniers échanges, celle de Hong Kong 1,11% tandis que Tokyo a reculé de 0,34%.

Mercredi, Wall Street a terminé mitigée pour la deuxième séance consécutive.

La tendance des derniers jours est meilleure en Europe qu'aux Etats-Unis en raison "des valorisations trop élevées aux États-Unis, les bons résultats des entreprises européennes et l'attente d'un assouplissement des politiques monétaires en Europe et au Royaume-Uni plus précoces qu'aux États-Unis" explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

La Banque centrale américaine (Fed) est dans une position moins favorable pour pivoter vers une politique monétaire plus souple car l'inflation est plus persistante qu'en Europe et l'économie également plus dynamique, même si les données sur l'emploi en avril ont montré un essoufflement.

Jeudi, les investisseurs vont tenter de décoder la réunion de la Banque d'Angleterre pour savoir si une baisse de ses taux directeurs dès juin est une option crédible, à l'image de la Banque centrale européenne.

BBVA lance l'assaut sur Sabadell ___

La banque espagnole BBVA (-5,78%) a annoncé jeudi une offre publique d'achat (OPA) hostile sur sa concurrente Sabadell (+5,14%), trois jours après le rejet par cette dernière d'une offre amicale de fusion censée donner naissance à un géant bancaire européen.

Cette OPA se fait dans les mêmes conditions que la proposition de mariage refusée lundi par le conseil d'administration de Sabadell.

La banque originaire de Catalogne n'a pas d'actionnaire de contrôle mais une multitude d'actionnaires ne dépassant pas 4%, dont de grands fonds d'investissement.

Mitsubishi Motors condamné aux Etats-Unis ___

Mitsubishi Motors a chuté de 4,90% après avoir annoncé jeudi avoir été condamné par un tribunal de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) à payer un milliard de dollars de dommages-intérêts à l'issue d'un procès autour d'un accident de la route impliquant l'un de ses véhicules en 2017 en Pennsylvanie.

Le tribunal a donné raison à la famille du conducteur, grièvement blessé dans l'accident, qui faisait valoir que des équipements de sécurité dans sa voiture, une Mitsubishi 3000 GT, étaient défectueux et ont causé les blessures de la victime, et que son constructeur devait par conséquent être tenu responsable.

Mitsubishi Motors, qui conteste cette version des faits depuis le début, a déclaré qu'il allait faire appel.

Le pétrole progresse ___

Le pétrole avançait légèrement, gardant leur tendance de la veille ou les espoirs initiaux de trêve entre Israël et le Hamas ont baissé après des frappes aériennes israéliennes sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Vers 01H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,31% à 87,84 dollars et le baril de WTI américain gagnait 0,44% à 79,34 dollars.

L'euro cédait 0,09% face au dollar, à 1,0738 dollar pour un euro et la livre cédait 0,15% à 1,279 dollar pour une livre.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats bougeaient peu.

afp/rp