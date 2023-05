Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes sont en passe de connaître mercredi leur pire séance depuis la panique bancaire de mars, la tension et l'aversion au risque se diffusant sur l'ensemble des marchés devant les négociations qui patinent sur la dette américaine.

Les Bourses européennes se dirigent vers une troisième séance de baisse consécutive. Peu après 11H45 GMT, Paris (-1,7%) était au plus bas depuis le 30 mars, Francfort (-1,67%) et Milan (-2,33%), tout comme Zurich (-0,9%) souffraient également.

L'indice Eurostoxx 600 cédait 1,73%, sur le chemin de sa pire séance depuis le 15 mars.

Londres (-1,81%) reculait aussi, au plus bas depuis le 6 avril. L'inflation britannique a certes nettement ralenti en avril, à 8,7% sur un an, mais elle s'est établie une fois de plus nettement au-dessus des anticipations des analystes. C'est cependant la première fois depuis août 2022 que la hausse des prix passe sous les 10%.

Wall Street se dirige également vers une ouverture en baisse, mais bien plus modérément qu'en Europe (-0,4%), selon les contrats à terme des trois principaux indices new-yorkais.

En Asie, Tokyo (-0,89%), Hong Kong, (-1,62%) et Shanghai (-1,28%) ont terminé dans le rouge.

Les équipes du président américain Joe Biden et les négociateurs du camp républicain ont à nouveau cherché mardi, sans succès dans l'immédiat, un délicat compromis budgétaire.

Résultat, alors que la menace d'un défaut de paiement n'inquiétait pas réellement les marchés jusqu'ici, "les opérateurs commencent à couvrir leurs portefeuilles contre le risque de baisse" lié à cette perspective, a observé Pierre Veyret, analyste d'ActiveTrade.

Sur le marché obligataire, les taux à échéance courte continuent de se tendre. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 3 mois restait près de son plus haut niveau depuis 22 ans, à 5,29%. Le taux pour l'emprunt à 10 ans était presque stable, à 3,68%.

Par ailleurs, la nervosité des acteurs du marché pourra aussi être accrue par la publication à 18H00 GMT du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), début mai, à l'issue de laquelle son président Jerome Powell avait ouvert la porte à une pause dans la hausse des taux.

Depuis, les marchés ont durci leurs anticipations de politiques monétaires pour les mois à venir, après plusieurs prises de parole perçues comme moins accommodantes des membres de la Fed.

Marks and Spencer à la caisse

L'entreprise bondissait de 12,62% à Londres après l'annonce de ses résultats financiers, qui ont été salués par les investisseurs, notamment la perspective du retour à des dividendes en 2024, souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Le cours du titre de l'entreprise a doublé depuis son plus bas en deux ans touché en octobre 2022.

Le luxe encore en difficulté

Après une séance marquée par de lourdes pertes mardi, avec des prises de bénéfices et des inquiétudes sur la croissance aux Etats-Unis, les valeurs du luxe sont encore dans le rouge: -1,95% pour LVMH, -2,45% pour Kering, -0,63% pour Hermès, -3,41% pour Burberry et -2,63% pour Richemont.

Du côté des devises et des matières premières

Le dollar néo-zélandais chutait de près de 2% face au dollar après la réunion de la banque centrale nationale, qui a relevé son principal taux directeur au plus haut depuis décembre 2008, comme attendu, mais qui a aussi estimé que c'était la dernière fois qu'elle le faisait.

L'euro baissait de 0,12% à 1,0757 dollar, vers 11H10 GMT, au plus bas depuis sept semaines.

Les prix du pétrole progressaient: +1,56% pour le baril de Brent de la mer du Nord, à 78,04 dollars, +1,71% pour le WTI américain, à 74,16 dollars.

afp/lk