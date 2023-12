Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluent en faible hausse, dans une journée très calme - la dernière d'une année 2023 globalement réussie pour les marchés, sans publication majeure à l'agenda.

Vers 13H10 GMT, les places boursières européennes continuaient leur progression de l'ouverture: Paris gagnait 0,36%, Francfort glanait 0,30%, Milan 0,40% et Zurich 0,36%.

A Londres, le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, a déjà terminé son année (+0,14%), ne faisant qu'une demi-séance pour le dernier jour de cotation. Il a clôturé à 7.733,24 points, signant une petite progression de 3,78% sur l'ensemble de l'année.

L'indice "a évolué à plat au cours de l'année, en grande partie en raison de l'extrême incertitude et de la hausse des taux d'intérêt" de la Banque d'Angleterre (BoE) face à l'inflation, a commenté Sophie Lund-Yates, analyste de Hargreaves Lansdown.

Comme pour les autres places financières, la politique des banques centrales est particulièrement attendue pour les prochains mois. Les analystes s'attendent à ce que la BoE commence à réduire ses taux d'intérêt plus tard en 2024 que ses homologues en zone euro et aux États-Unis, ce qui a permis une remontée des cours lors des deux derniers mois.

Les autres places européennes concluent, elles, une année faste qui aura vu Francfort et Paris établir des records - la capitale française réalisant même sa troisième meilleure performance en dix ans, tandis que Milan demeure à son plus haut niveau depuis 2008.

La journée s'annonce très calme également à Wall Street où les trois principaux indices étaient stables. Cette période entre Noël et le Nouvel An rime avec l'absence de nombreux investisseurs, et les marchés américains se dirigent également vers une dernière séance sans relief.

Jeudi, le Dow Jones a atteint un nouveau record et le S&P 500 n'est qu'à quelques encablures du sien.

En Asie, l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo n'a pas brillé vendredi (-0,22%), mais il a signé une progression de 28,2% en 2023, meilleure performance annuelle depuis dix ans, grâce à divers facteurs dont la baisse du yen et un retour en grâce auprès d'investisseurs étrangers. La Bourse nippone ne rouvrira que jeudi prochain, après la traditionnelle pause du Nouvel An au Japon.

A Hong-Kong, le Hang Seng a clôturé en petite forme, stable à +0,02%, mais a vécu une quatrième année de déclin (-14% environ).

La plupart des acteurs sont à l'affût d'un changement de politique monétaire des banques centrales l'année prochaine. L'assouplissement des banques centrales pourrait advenir en cas de récession, longtemps attendue aux Etats-Unis cette année.

Les taux obligataires américains à dix ans remontent encore légèrement vendredi, à 3,88%, après avoir baissé continuellement depuis plusieurs semaines.

Rolls-Royce, force motrice de Londres

Parmi les valeurs vedettes de la place de Londres cette année, le groupe industriel britannique Rolls-Royce, en plein redressement, a vu son cours de Bourse multiplié par plus de trois sur l'année à 299,70 pence. Il est suivi par la chaîne britannique Marks and Spencer (M&S) (+120,92% à 272,40 pence) et du groupe d'ingénierie Melrose Industries (+ 89,78% à 567,40 pence).

Le pétrole en faible hausse

Après avoir regagné du terrain jeudi face à l'euro, le dollar se stabilise vendredi matin, à un euro contre 1,11 dollar, stable à 12H40 GMT.

Sur le marché du pétrole, le prix du baril de WTI américain montait de 0,38% par rapport à la veille, à 77,45 dollars à 12H40 GMT, quand son équivalent de Brent de la mer du Nord gagnait lui aussi 0,20% à 71,91 dollars. Sur l'année, le prix du pétrole a perdu 10%.

Le bitcoin grappillait 0,78%, à 42.801 dollars. Sur l'année, le cours de la cryptomonnaie phare a été multiplié par 2,5. Mais en 2022, elle avait chuté de près de deux tiers.

