Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes sont orientées en légère hausse lundi, portées par la publication d'un léger rebond de la croissance économique en zone euro, d'un ralentissement de l'inflation et par l'annonce de mesures de soutien économique en Chine.

Sur le Vieux continent, Paris avançait de 0,48% vers 11H55 GMT et Londres était stable. Francfort grappillait 0,14% et évoluait à des niveaux record en séance, "dépassant temporairement le niveau des 16.500 points", souligne Andreas Lipkow, analyste indépendant interrogé par l'AFP. A Zurich, le SMI gagnait 0,20%. Aux Etats-Unis, les contrats à terme des trois principaux indices présageaient une ouverture en légère hausse. De l'autre côté du globe, au Japon, l'indice vedette Nikkei a gagné 1,26% et en Chine, Hong Kong a pris 0,82% et Shanghai 0,46%.

En Chine, après la publication de l'activité manufacturière, qui s'est repliée en juillet, pour le quatrième mois consécutif, le gouvernement a publié un plan en 20 points pour stimuler la consommation, notamment en soutenant davantage la demande de logements, le secteur de la culture et du tourisme, ainsi que celui de la "consommation verte", comprenant les véhicules électriques. Pour autant, si les autorités ont déjà à plusieurs reprises exprimé leur soutien à l'économie, "cela ne s'est pas traduit jusqu'à présent par le type de mesures de relance budgétaire importantes auxquelles de nombreux acteurs du marché se sont habitués", a souligné Robert Carnell, économiste d'ING. En zone euro, la croissance économique a rebondi très légèrement au deuxième trimestre (+0,3%), après avoir stagné sur les trois premiers mois de l'année.

Toutefois, cette croissance reste plombée par les difficultés de l'Allemagne et la hausse des taux d'intérêt menée par la Banque centrale européenne (BCE) pour juguler l'inflation, qui est quant à elle tombée à 5,3% en juillet, contre 5,5% en juin, selon Eurostat. De plus, l'inflation sous-jacente (qui exclut l'énergie et l'alimentaire) s'établit à 5,5%, ce qui très au-delà de l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE. Ces chiffres sont conformes aux prévisions des analystes sondés par Factset. Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des Etats européens étaient stables et l'euro était stable (+0,07%) à 1,1024 dollar vers 11H55 GMT.

"L'inflation dans les services restera la principale préoccupation pour la BCE" et le léger rebond de la croissance économique européenne annoncé ce lundi "ne jouera pas en faveur d'une politique monétaire plus accommodante", observe Bert Colijn, senior économiste chez ING, jugeant qu'une nouvelle hausse des taux reste sur la table en septembre. "Les effets les plus négatifs du resserrement monétaire sur la croissance restent à venir, une stagnation continue de l'activité reste la perspective la plus probable pour les prochains trimestres", ajoute l'économiste. Les résultats de grandes entreprises américaines sont encore attendus. "Jeudi, sera la journée la plus surveillée avec Amazon, Apple et Coinbase", souligne Vincent Boy, analyste d'IG France.

Manchester United et Adidas, un contrat à plus d'un milliard d'euros

Le club anglais de Manchester United a annoncé lundi avoir signé un nouveau contrat de 10 ans avec le géant allemand des vêtements de sport Adidas (-0,45% à Francfort), d'une valeur minimale de 900 millions de livres sterling (1,048 milliard d'euros) selon la BBC.

Heineken rafraîchit les marchés

Le brasseur néerlandais Heineken chutait de plus de 7% à Amsterdam vers 11H50 GMT, après avoir annoncé lundi une baisse de 5,6% de ses ventes de bière et une chute de 8,6% de son bénéfice net au premier semestre.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les cours du pétrole évoluaient lundi en hausse, à leur plus haut niveau depuis trois mois, poussés par les anticipations du marché d'une prolongation des coupes de production saoudiennes jusqu'au mois de septembre. Vers 11H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, dont c'est le dernier jour de cotation, prenait 0,68% à 85,57 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, progressait de 1,01% à 81,39 dollars.

Le bitcoin prenait 0,40% à 29.390 dollars.

afp/rp