Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes montent lundi après leur pire semaine en près de quatre mois, mais la tendance reste à la prudence avant des chiffres sur l'inflation mercredi aux Etats-Unis et des premiers résultats d'entreprises.

En Europe, vers 11H25 GMT, Paris avançait de 0,58%, Milan de 0,61%, Londres de 0,32% et Francfort de 0,51%. En Suisse, le SMI prenait 0,56%.

A Wall Street, les contrats à terme laissent présager une ouverture entre +0,1% et -0,2% pour les trois principaux indices.

En Asie, Hong Kong a gagné 0,62% et Shanghai 0,22%, après la visite de quatre jours de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen en Chine. A son issue dimanche, elle a affirmé que "les relations entre les Etats-Unis et la Chine ont désormais des bases plus solides".

Sur le plan économique, la situation en Chine continue d'inquiéter: les prix à la consommation sont restés stables en juin sur un an tandis que les prix à la production ont continué de plonger, le reflet d'une demande atone qui complique un peu plus la reprise, selon des chiffres officiels publiés lundi.

"Les efforts de la Chine pour relancer l'économie et l'inflation ne portent pas leurs fruits. C'est peut-être la raison pour laquelle les autorités chinoises ont choisi de relâcher la pression sur les géants de la technologie" estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Plusieurs amendes contre des grands groupes de la tech ont été infligées vendredi, laissant entrevoir la fin d'un tour de vis visant le secteur.

Si peu d'indicateurs sont encore attendus lundi, l'agenda va monter en puissance avec mercredi l'inflation américaine (baromètre CPI) pour juin, puis les prix à la production jeudi. Les données définitives sur le rythme de la hausse des prix en zone euro sont aussi au programme cette semaine.

Les investisseurs vont encore regarder le niveau des taux d'intérêt des Etats alors que plusieurs sommets annuels ont été établis au cours de la semaine passée. Le discours encore offensif des banquiers centraux contre l'inflation, avec la promesse de nouvelles hausses des taux directeurs, accentue encore cette tendance.

Le taux à 10 ans de l'emprunt de l'Etat américain atteint 4,05%, en légère baisse par rapport à vendredi et celui pour la France 3,20%, en légère hausse, vers 11H20 GMT.

Enfin, vendredi marquera le début de la saison des résultats d'entreprises avec les publications de plusieurs grandes banques américaines.

Bayer récolte

Le titre du géant de l'agrochimie Bayer (+3,10%) progresse, après que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a indiqué en fin de semaine dernière ne pas avoir identifié de niveau de risque lié au glyphosate, ouvrant la voie au renouvellement de son autorisation dans l'UE.

Le glyphosate est la substance active de plusieurs herbicides dont le célèbre Roundup de Monsanto, filiale de Bayer.

BT sans patron

Le groupe de téléphonie britannique BT, en pleine restructuration et qui a récemment annoncé des suppressions d'emplois massives, a fait part lundi du départ "au moment qui sera opportun au cours des 12 prochains mois" de son directeur général Philip Jansen.

Après avoir évolué en baisse dans les premiers échanges, l'action revenait proche de l'équilibre (-0,04%) vers 11H10 GMT.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole commençaient la semaine en baisse lundi, lestés par les craintes autour de la situation économique de la Chine qui pourrait avoir des conséquences sur la demande du premier pays importateur de brut au monde: vers 11H10 GMT, le baril de Brent valait 77,89 dollars (-0,73%) et celui du WTI 73,27 dollars (-0,80%).

L'euro reculait de 0,10% à 1,0956 dollar.

Le bitcoin était stable à 30.200 dollars.

