Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé mardi, l'Asie accusant toujours le coup d'une croissance chinoise jugée décevante, et l'Europe attendant dans le calme les résultats des banques américaines et les ventes au détail aux Etats-Unis.

En Asie, la Bourse de Shanghai perdait plus de 2% dans les derniers échanges, et celle de Hong Kong 0,37%. Tokyo, en partie rassurée par les gains de Wall Street, a quant à elle clôturé réussi à finir en petite hausse de 0,32%.

Sur le Vieux continent, vers 07H30 GMT, Paris (-0,03%) et Londres (+0,07%) étaient stables, Francfort reculait légèrement de 0,13%, tout comme Milan.

"L'inflation canadienne en juin est à l'honneur, tout comme les ventes au détail et la production industrielle aux États-Unis", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Les ventes au détail en juin aux Etats-Unis devraient donner une indication cruciale de la santé du consommateur, qui est le moteur de la croissance américaine. Les analystes misent sur des ventes au détail en hausse de 0,5% en juin contre +0,3% en mai, selon Briefing.com.

Les investisseurs sont aussi tournés vers les résultats des banques américaines, dont les publications se succèdent depuis vendredi.

Les résultats de la Bank of America et de Morgan Stanley sont notamment attendus et "les investisseurs seront attentifs à la manière dont ces banques ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt" de la Réserve fédérale, dont les membres doivent à nouveau se réunir les 25 et 26 juillet.

Les acteurs sur le marché sont quasi-unanimes (à 97%, selon les calculs des produits à terme de CME Group) quant à un nouveau relèvement des taux de la Fed en juillet, les portant à une fourchette de 5,25% à 5,50%.

Novartis: bénéfice net en hausse de 54% au 2T à 2,3 milliards de dollars

Le géant pharmaceutique suisse Novartis, en plein recentrage, publie mardi un bénéfice net en hausse de 54% au deuxième trimestre sous l'effet de la baisse des coûts de restructuration, à 2,3 milliards de dollars et relève à nouveau ses prévisions pour 2023.

A Zurich, le cours de Novartis gagnait 2,80% vers 07H30 GMT.

Des itinéraires différents l'automobile

L'américain Tesla veut doubler la capacité de son usine de Grünheide, au sud de Berlin, pour la porter à 1 million de véhicules produits par an et a déposé pour cela une demande à l'État régional de Brandebourg, selon la presse.

Les valeurs automobiles allemandes évoluaient en ordre dispersé à Francfort vers 07H20 GMT: Mercedes-Benz reculait de 0,46%, BMW de 0,13% et Volkswagen était stable (+0,03%).

A Paris, Renault gagnait 0,88% et Michelin 0,22%.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole se stabilisent mardi, après avoir connu une seconde journée de repli la veille, les opérateurs doutant de la vigueur de la reprise chinoise sans mesure de soutien du gouvernement.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre était stable vers 07H20 GMT à 78,47 dollars, tout comme son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en août à 74,15 dollars, au même prix qu'à la clôture.

L'euro grappillait 0,25% face au dollar, à 1,1265 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,36% à 30'041 dollars.

afp/jh