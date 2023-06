Les actions européennes ont augmenté dans les premiers échanges lundi et les actions mondiales étaient juste en dessous des plus hauts de 13 mois avant les données clés sur l'inflation et les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne plus tard dans la semaine.

Après avoir manqué de direction au cours des échanges asiatiques, le sentiment du marché s'est redressé au début des échanges européens, les investisseurs attendant les données de l'IPC américain prévues pour mardi.

À 8h45 GMT, l'indice MSCI World Equity était en hausse de 0,2% sur la journée, se maintenant juste en dessous d'un récent plus haut de 13 mois, tandis que l'indice MSCI Europe était en hausse de 0,8%.

L'indice européen STOXX 600 était en hausse de 0,5 % et l'indice londonien FTSE 100 était en hausse de 0,3 %.

"L'inflation évolue vraiment dans la bonne direction en Europe, et tout le monde espère que cela sera confirmé demain aux États-Unis", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier, décrivant les marchés comme étant en "mode attentiste".

"Évidemment, si nous avons une grosse surprise négative sur l'inflation et que l'inflation est beaucoup plus forte que prévu, cela va mettre au défi les banques centrales et la Fed dans sa stratégie de 'pause'", a-t-il dit.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux lors de sa réunion de deux jours qui s'achèvera mercredi, mais des hausses de taux surprises de la part de la

Banque de réserve d'Australie

et la

Banque du Canada

la semaine dernière ont soulevé la possibilité que les banques centrales prolongent

leurs cycles de resserrement

.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires évaluent à 73,6 % les chances que la Fed maintienne ses taux et à 26,4 % les chances qu'elle les augmente de 25 points de base.

Le Dollar Index était en baisse de 0,2% sur la journée, à 103,310.

L'euro était en hausse de 0,2 % à 1,0775 $. La Banque centrale européenne devrait relever ses taux de 25 points de base jeudi.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro

ont eu du mal à s'orienter, oscillant près de leurs récents sommets. Le rendement de référence à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de moins d'un point de base, à 2,385%.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a peu changé, à 2,974 %.

La

Banque du Japon

doit rendre sa décision sur les taux d'intérêt vendredi et devrait maintenir sa politique ultra-libre. L'inflation de gros au Japon a ralenti pour le cinquième mois consécutif en mai,

données ont montré

.

La faible reprise économique post-COVID en Chine a continué à peser sur le sentiment, et les actions chinoises et hongkongaises ont chuté.

Les investisseurs se concentrent sur le taux auquel la Banque populaire de Chine (PBOC) renouvellera un lot de 200 milliards de yuans (28,00 milliards de dollars) de prêts à moyen terme, qui doivent arriver à échéance jeudi.

Une réduction, qui est possible étant donné que la reprise post-pandémique de la Chine a commencé à s'essouffler, augmenterait l'écart entre les taux américains et chinois et pourrait peser sur le yuan.

Les prix du pétrole ont baissé de 2,5 %, les inquiétudes concernant la baisse de la demande de carburant en Chine et l'augmentation de l'offre de brut russe ayant pesé sur le marché.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 2,2 %, à 73,16 dollars le baril, et le pétrole West Texas Intermediate (WTI) était à 68,41 dollars, en baisse de 2,5 %.