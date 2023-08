Les actions européennes ont chuté mardi, les banques italiennes étant sous pression après que le cabinet a approuvé une taxe exceptionnelle de 40 % sur les prêteurs, tandis que l'inflation stagnante en Allemagne et la faiblesse des données commerciales chinoises ont encore affaibli le sentiment de risque.

Les banques italiennes telles que Intesa Sanpaolo et UniCredit ont chuté de plus de 5 % après que le vice-premier ministre Matteo Salvini a déclaré que le prélèvement de 40 % sur les bénéfices supplémentaires des banques alimentera des éléments tels que la réduction du coin fiscal, les réductions d'impôts et le soutien financier aux détenteurs d'hypothèques sur les premières maisons.

L'indice bancaire italien FTSE MIB a baissé de 1,4 %, tandis que les banques européennes ont chuté de 1,8 % après que l'agence de notation Moody's a abaissé les notes de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et a déclaré qu'elle pourrait déclasser certains des plus grands prêteurs aux États-Unis.

L'indice allemand DAX a chuté de 0,4 % après que des données aient montré que l'inflation s'était accélérée de 6,5 % en juillet, conformément aux attentes des économistes.

Les mineurs et les constructeurs automobiles exposés à la Chine ont chuté après que les données ont révélé que les importations et les exportations de la deuxième économie mondiale ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, menaçant les perspectives de croissance et augmentant la pression sur Pékin pour qu'il fournisse de nouvelles mesures de relance.

Les actions de Glencore ont chuté de près de 3 % après que le mineur mondial a déclaré que ses bénéfices avaient diminué de moitié au cours du premier semestre.