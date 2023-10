Les actions européennes ont reculé mercredi, pénalisées par la hausse continue des rendements obligataires américains et européens, les investisseurs s'accommodant d'un régime de taux d'intérêt plus élevé pour longtemps.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a légèrement baissé de 0,1%, oscillant près d'un plus bas de six mois à 0817 GMT.

Les constructeurs automobiles, les détaillants et les banques ont été les plus grands perdants sectoriels en Europe, chutant entre 0,7 % et 1 %, mais les services publics ont rebondi après de récentes pertes importantes.

Les marchés boursiers mondiaux ont subi une pression à la vente récemment, car les opinions optimistes des décideurs des banques centrales et les données économiques américaines solides ont stimulé les paris que les taux d'intérêt resteront élevés, ce qui a entraîné une hausse des rendements obligataires.

Le DAX allemand a chuté de 0,3 % pour atteindre son plus bas niveau en six mois, alors que le rendement du bund allemand de référence à 10 ans a dépassé les 3 % pour la première fois depuis 2011.

Aux États-Unis, les rendements des échéances à cinq ans et au-delà ont atteint des sommets inégalés depuis 16 ans, les marchés s'attendant à ce que les bons chiffres de l'emploi américain annoncent une hausse des taux.

Données du mardi

ont montré que

Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, ce qui indique que le marché du travail reste tendu.

"Cette nouvelle vague d'inquiétude a été provoquée par les nouvelles données sur l'emploi aux États-Unis, qui indiquent que les postes vacants ont augmenté de manière inattendue en août", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Cela a renforcé les inquiétudes concernant le resserrement du marché du travail et a conduit à des attentes selon lesquelles non seulement il y aura une nouvelle hausse des taux d'intérêt pour essayer de freiner la demande, mais que toute perspective de réduction des taux a été repoussée plus loin.

Les chances que la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain sont de 30 %, tandis que la Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux dans le courant du mois.

Un sondage

a montré que

l'économie de la zone euro s'est probablement contractée au cours du dernier trimestre, la demande ayant chuté en septembre au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses.

Parmi les valeurs individuelles, Novartis a augmenté de 2,5 % après que le fabricant suisse de médicaments a déclaré qu'il avait achevé la scission de son activité de génériques et de biosimilaires Sandoz.

Sandoz, quant à lui, a ouvert à 24 francs suisses lors de son premier jour de cotation, et a été vu pour la dernière fois à 23 francs suisses.

Tesco a gagné 2,5 % après que le plus grand supermarché britannique a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, l'inflation des denrées alimentaires s'étant atténuée et les consommateurs s'étant rués sur ses offres à bas prix et ses gammes de produits haut de gamme "Finest".

La société de distribution de fonds Allfunds a grimpé de 15 %, les traders attribuant cette hausse à un rapport des médias selon lequel la société a fait appel à des banques pour étudier sa vente pour plus de 5 milliards d'euros. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)