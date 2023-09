Les actions européennes ont prolongé leurs pertes pour une sixième séance consécutive mercredi, les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie mondiale et la hausse des prix du pétrole brut provoquant des pressions inflationnistes ayant pesé sur le sentiment de risque.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a glissé de 0,5% à 0713 GMT, oscillant près d'un plus bas d'une semaine.

L'humeur mondiale s'est détériorée alors que les prix du brut Brent ont bondi à plus de 90 dollars le baril mardi après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient étendu leurs réductions volontaires de l'offre, alimentant les inquiétudes sur les pressions persistantes sur les prix.

Alors que les prix du pétrole se sont légèrement repliés, les rendements des obligations d'État ont continué à augmenter, le rendement allemand à 10 ans atteignant son plus haut niveau en deux semaines.

En outre, les commandes industrielles allemandes ont chuté plus que prévu en juillet, selon l'office fédéral des statistiques. Les indices PMI de la construction et les ventes au détail de la zone euro sont attendus plus tard dans la journée.

Les actions de Telefonica ont augmenté de 3,2 % après que le groupe saoudien STC a acquis une participation de 9,9 % dans le géant espagnol des télécommunications pour une valeur de 2,1 milliards d'euros (2,25 milliards de dollars), afin de devenir son principal actionnaire.