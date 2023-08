Les actions européennes ont reculé lundi, les investisseurs évaluant l'impact probable d'un rapport sur l'emploi américain mitigé sur les futures décisions politiques de la Réserve fédérale, tout en attendant les chiffres clés de l'inflation dans le monde entier cette semaine.

A 703 GMT, l'indice paneuropéen STOXX 600 a légèrement baissé de 0,2%, faisant écho à un sentiment de faiblesse à Wall Street vendredi après un rapport mitigé sur le marché de l'emploi américain.

Siemens Energy a chuté de 5,8% au bas du STOXX 600, après que le groupe énergétique allemand ait déclaré que des problèmes dans son unité de turbines éoliennes lui coûteraient 2,2 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars).

Deutsche Boerse a glissé de 1,6% après qu'UBS ait rétrogradé l'opérateur de la bourse allemande de "acheter" à "neutre".

Pendant ce temps, PostNL a augmenté de 5,6 % après que l'entreprise postale néerlandaise ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2023.

OHB a bondi de 33 % après que la société spatiale allemande a annoncé une offre publique d'achat volontaire par la société d'investissement américaine KKR pour ses actions en circulation.

Alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que la Fed et la Banque centrale européenne soient proches de la fin de leur cycle de resserrement, les investisseurs seront à l'affût des données sur l'inflation en Allemagne, en Chine et aux États-Unis cette semaine. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)