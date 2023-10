Les actions européennes sont restées pratiquement stables mardi, les gains des banques et des assureurs compensant les pertes des services publics sensibles aux taux d'intérêt, alors que les paris selon lesquels les taux d'intérêt américains resteraient élevés plus longtemps ont stimulé les rendements des bons du Trésor et le dollar.

Des données économiques solides lundi et l'adoption d'un projet de loi de financement américain pour éviter la fermeture du gouvernement fédéral ont fait grimper le dollar à des sommets de 11 mois et le rendement du Trésor à 10 ans à un nouveau pic pluriannuel.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a légèrement augmenté de 0,2 %, mais est resté proche d'un plus bas de six mois atteint lors de la session précédente.

"La lutte contre l'inflation a augmenté le coût du capital à des niveaux qui ont déclenché des fissures ouvertes dans l'économie mondiale", a déclaré Peter Garnry, responsable de la stratégie des actions chez Saxo Bank.

L'indice européen des services publics a chuté de 0,7 % pour atteindre son plus bas niveau en dix mois, sous la pression de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt.

Les actions du développeur d'éoliennes offshore Orsted ont chuté de 3,2 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans, tandis que Vestas Wind Systems a glissé de 3,0 %.

"La hausse des taux d'intérêt et des prix des matières premières a radicalement modifié les hypothèses qui sous-tendent l'énergie éolienne offshore... de nombreux projets dans le pipeline mondial ont été négociés sur la base d'hypothèses de taux d'intérêt durablement bas et de métaux industriels bon marché", a ajouté M. Garnry de Saxo.

Les mineurs ont chuté de 0,5 % en raison de la baisse des prix des métaux face à un dollar plus fort, bien que les banques et les assureurs, qui ont tendance à bénéficier de taux d'intérêt plus élevés, aient augmenté d'environ 0,5 % chacun.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine, dont la gouverneure Michelle Bowman et le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, ont déclaré lundi que la politique monétaire devrait rester restrictive pendant "un certain temps" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% de la Fed.

Les actions du détaillant allemand de mode en ligne Zalando ont chuté de 2,8 % après que la Deutsche Bank a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés avant intérêts et impôts, tandis que l'entreprise de luxe britannique Burberry a chuté de 2,4 % à la suite d'une révision à la baisse de la note d'UBS.

Boohoo a chuté de 8,1 % après que le détaillant de mode en ligne britannique ait déclaré qu'une reprise plus lente que prévu des volumes de vente pourrait entraîner une amélioration faible ou nulle du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Novo Nordisk a grimpé de 1,7 % après qu'un tribunal de l'office américain des brevets a rejeté les demandes de Mylan Pharmaceuticals d'examiner la validité des brevets détenus par Novo et couvrant l'ingrédient actif de ses médicaments pour la perte de poids et le diabète, Wegovy et Ozempic. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Dhanya Ann Thoppil et Rashmi Aich)