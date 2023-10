Les actions européennes ont été mises sous pression lundi, les affrontements militaires au Moyen-Orient ayant provoqué une ruée vers les valeurs refuges telles que les obligations et l'or, tout en augmentant les prix du pétrole d'environ 3 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,1 %, les secteurs de la distribution et des voyages et loisirs étant en tête des pertes sectorielles.

Les investisseurs mondiaux se sont montrés réticents face au risque, les affrontements militaires entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas ayant aggravé l'incertitude politique au Moyen-Orient et suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement en pétrole.

Les troupes israéliennes se battaient pour reprendre ses villes aux hommes armés du Hamas lundi, reconnaissant que la bataille prenait plus de temps que prévu, plus de deux jours après que les militants aient fait irruption à travers la barrière de Gaza lors d'un déchaînement meurtrier.

L'indice de l'énergie a bondi de 2,4 %, les prix du pétrole ayant augmenté de 3 % pour dépasser les 85 dollars le baril, ce qui a maintenu le marché général sous pression en raison des craintes d'une inflation élevée.

"Le risque le plus important est qu'une augmentation soutenue des prix du pétrole agisse comme une nouvelle pression inflationniste et soutienne davantage le message de taux plus élevés pour longtemps que les investisseurs des marchés d'actions et d'obligations semblent accepter tardivement", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Les actions des sociétés de défense telles que la suédoise Saab, l'italienne Leonardo et l'allemande Rheinmetall ont bondi de 6,1 % à 9,5 % en raison de la perspective d'un conflit militaire prolongé dans la région.

Les actions des compagnies aériennes, dont IAG, propriétaire de British-Airways, Air France, KLM et Lufthansa, ont chuté de 2,5 à 3,4 %, car plusieurs transporteurs aériens internationaux ont suspendu leurs vols vers Tel-Aviv et se sont inquiétés de l'augmentation des coûts du carburant.

Energean a chuté de 15,9 %, faisant du producteur de pétrole coté au Royaume-Uni et en Israël, axé sur la Méditerranée orientale, le plus grand perdant du STOXX 600.

"L'humeur du risque pourrait bien prévaloir pour le moment, au moins jusqu'à ce que l'étendue du conflit devienne plus claire", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG.

L'indice de référence a enregistré sa troisième semaine consécutive de pertes vendredi, alors que les rendements des obligations d'État américaines ont bondi en raison des attentes selon lesquelles les taux d'intérêt resteront élevés pendant une période prolongée, malgré les signes de résilience de la plus grande économie du monde. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty et Sohini Goswami)