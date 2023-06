Les actions européennes ont augmenté vendredi, avec les mineurs et les valeurs immobilières en tête, les investisseurs étant rassurés par l'adoption du projet de loi sur le plafond de la dette américaine et par les indices selon lesquels la Réserve fédérale pourrait interrompre son cycle de hausse des taux d'intérêt dans le courant du mois.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,5% à 0712 GMT, avec des secteurs économiquement sensibles tels que les mineurs, les détaillants et le pétrole et le gaz qui ont augmenté le plus.

Le Sénat américain a adopté jeudi une loi bipartisane soutenue par le président Joe Biden qui lève le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi ce qui aurait été le premier défaut de paiement de l'histoire.

L'indice européen de l'immobilier a également progressé de 1,9 %, les rendements des obligations d'État ayant prolongé leur récente baisse en raison de signes indiquant que les pressions sur les prix s'atténuent plus rapidement que prévu dans la zone euro.

Les actions des fabricants allemands de vêtements de sport Puma SE et Adidas AG ont augmenté de 3,9 % et 3,2 %, respectivement, après que le détaillant américain Lululemon Athletica Inc a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

ProSiebenSat.1 a augmenté de 1,9 % après que le groupe d'investissement tchèque PPF a augmenté sa participation dans le groupe de médias allemand à 15,04 % en actions et en instruments. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)