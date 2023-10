(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en demi-teinte vendredi, pénalisés par la chute des cours des actions du secteur bancaire, alors que les investisseurs ont également digéré des résultats décevants ailleurs et une hausse de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 63,29 points, soit 0,9%, à 7 291,28. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 83,14 points, soit 0,5 %, à 16 866,23 points, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 4,62 points, soit 0,7 %, à 674,46 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,9% à 727,37, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,7% à 14 618,48, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,1% à 12 564,46.

La pression inflationniste américaine s'est relâchée le mois dernier, selon l'indicateur préféré de la Réserve fédérale, renforçant les arguments en faveur du maintien des taux d'intérêt par la banque centrale en dépit d'une forte croissance économique.

Selon le Bureau of Economic Analysis, l'indice de base des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 3,7 % en glissement annuel en septembre, en baisse par rapport à l'augmentation de 3,8 % enregistrée en août.

L'indice du mois d'août a été révisé à la baisse, passant de 3,9 % à 3,9 %. Il s'agit de la lecture la plus faible depuis mai 2021 et était conforme au consensus cité par FXStreet.

L'indice de base, la jauge d'inflation préférée de la Fed, n'inclut pas les denrées alimentaires ou l'énergie.

L'indice PCE global a augmenté de 3,4% en glissement annuel en septembre, en ligne avec le mouvement d'août. Le chiffre du mois d'août a été révisé à la baisse (3,5 %). L'indice PCE global est resté à 3,4 % pendant trois mois consécutifs.

"Les données économiques américaines n'ont pas vraiment bougé d'un côté ou de l'autre, étant largement en ligne avec les attentes", a déclaré Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"Les marchés estimant qu'il y a peu de chances que la Fed relève ses taux la semaine prochaine, c'est peut-être une bonne chose, car cela ne stimule pas davantage le débat sur la nécessité d'un nouveau resserrement monétaire pour le moment.

La livre était cotée à 1,2149 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2105 USD jeudi. L'euro s'est établi à 1,0594 USD, en hausse par rapport à 1,0527 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,59 yens, en baisse par rapport à 150,48 yens.

Les actions à New York étaient mixtes à la clôture de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,4%, l'indice S&P 500 en hausse de 0,1%, et le Nasdaq Composite en hausse de 1,0%.

La banque suisse UBS a noté que les prix des actions des "sept magnifiques" - qui comprennent Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia et Tesla - ont eu du mal cette semaine.

Le mouvement moyen depuis le début de la semaine pour les "sept magnifiques" a été de moins 4,9 % depuis vendredi dernier. Les 'sept magnifiques' comptent parmi les composantes les plus pondérées de l'indice S&P 500, et leurs annonces de résultats cette semaine ont été mitigées", ont commenté les analystes d'UBS.

Le fabricant de puces Nvidia n'a pas encore publié ses derniers résultats trimestriels. Il le fera le 21 novembre. Apple publiera ses résultats du quatrième trimestre la semaine prochaine, jeudi.

À Londres, le mineur d'or Fresnillo a été l'un des leaders du FTSE 100, avec une hausse de 3,0 %. L'or était coté à 1 981,94 USD l'once, en hausse par rapport à 1 978,13 USD.

NatWest a été de loin le titre le moins performant du FTSE 100, perdant 12 %.

NatWest a déclaré qu'au troisième trimestre 2023, le revenu total a augmenté à 3,49 milliards de livres sterling, contre 3,23 milliards de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation avant impôt a augmenté à 1,33 milliard de livres sterling, contre 1,09 milliard de livres sterling.

L'entreprise a toutefois revu à la baisse ses perspectives de marge pour l'année. Elle s'attend désormais à ce que la marge d'intérêt nette des banques pour l'ensemble de l'année soit "supérieure à 3 %". Elle avait précédemment prédit un résultat inférieur à 3,20 % "avec une vue actuelle d'environ 3,15 %".

Les regards étaient également tournés vers l'étude Travers Smith, qui a supervisé la fermeture controversée du compte Coutts de Nigel Farage.

Il a déclaré que la décision de fermer le compte bancaire de M. Farage était "légale". Cependant, elle a identifié un "certain nombre" de lacunes dans la manière dont la décision a été prise, la manière dont la banque a communiqué avec Farage et la manière dont elle a traité ses informations confidentielles.

Dans un contexte négatif, Lloyds a perdu 3,4 %, Barclays a chuté de 2,3 % et Virgin Money a cédé 2,2 %. OSB Group s'est toutefois démarqué de la tendance en progressant de 4,5 %.

International Consolidated Airlines Group a gagné 3,2 %.

IAG a déclaré que les revenus du troisième trimestre 2023 ont augmenté à 8,65 milliards d'euros, contre 7,33 milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a grimpé de 57% à 1,58 milliard d'euros, contre 1,01 milliard d'euros.

En ce qui concerne l'avenir, IAG a déclaré qu'elle s'attend à ce que "2023 soit une année de forte reprise". Il a ajouté que les réservations globales des clients pour le quatrième trimestre sont conformes aux prévisions.

Digital 9 Infrastructure a augmenté de 10%, après avoir déclaré qu'elle évaluait une cession de l'ensemble de sa participation dans le groupe de sociétés Verne Global.

Elle a déclaré avoir reçu des offres indicatives de parties intéressées pour syndiquer une participation majoritaire dans Verne Global à un "partenaire de capital stratégique" anonyme, avec des conditions exécutées qui devraient être annoncées au quatrième trimestre de 2023.

Par rapport à la syndication, le conseil d'administration estime que la transaction proposée permettrait à la société "d'accélérer la réduction de son bilan, de fournir les liquidités nécessaires à la société et au groupe pour renforcer leur position, et de continuer à maximiser la valeur pour les actionnaires".

Sur l'AIM, Starvest a progressé de 71 %, après que l'investisseur en exploration minière a proposé d'annuler sa cotation à Londres, frustré par le fait que ses actions se négocient à une "décote substantielle".

Starvest a déclaré que ses actions se négociaient à un prix inférieur à la valeur de ses investissements sous-jacents, notamment Greatland Gold, qui constitue la majeure partie de ses actifs.

Starvest a recommandé de restituer à ses actionnaires ses participations dans Greatland Gold et dans Ariana Resources, société cotée à Londres, par le biais d'une distribution de capital.

Les actionnaires se prononceront sur cette proposition lors de l'assemblée générale du 21 novembre. Si elle est approuvée, ses actions seront annulées le 29 novembre.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 1,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a clôturé en baisse de 0,3 %.

Sanofi a clôturé en baisse de 19% à Paris, après que la société pharmaceutique ait déclaré que le chiffre d'affaires a diminué de 4,1% à 11,96 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, contre 12,48 milliards d'euros l'année précédente, bien que le résultat net ait déclaré que le chiffre d'affaires a diminué de 4,1% à 11,96 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, contre 12,48 milliards d'euros l'année précédente.

L'entreprise a également confirmé son intention de se séparer de son activité Consumer Healthcare en créant une entité cotée en bourse, dont le siège social sera situé en France. L'objectif est de se concentrer davantage sur les "médicaments et vaccins innovants".

Le baril de pétrole Brent était coté à 87,63 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en baisse par rapport aux 87,74 USD de la fin de journée de jeudi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, HSBC publie ses résultats du troisième trimestre.

Le calendrier économique de la semaine prochaine comprend une série de données sur le produit intérieur brut et l'inflation des prix à la consommation qui seront publiées lundi et mardi, y compris pour l'Allemagne et l'UE. Les indices des directeurs d'achat seront ensuite publiés le reste de la semaine.

