(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les actions liées aux matières premières sont parmi les plus faibles.

* Les secteurs défensifs soutiennent les marchés

* Les fabricants de puces européens ne sont pas inquiétés par l'interdiction de Micron par la Chine

* Les marchés grecs se redressent avec la victoire du parti conservateur aux élections

22 mai (Reuters) - Les actions européennes sont restées globalement stables lundi, les inquiétudes concernant l'accord sur le plafond de la dette américaine et les perspectives des politiques monétaires aux Etats-Unis et en Europe ayant pesé sur le sentiment après une forte progression de plusieurs marchés de la région ces derniers temps.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a légèrement augmenté de 0,04% après avoir touché un plus haut de plus d'un an vendredi, les minières et le pétrole compensant les pertes dans les secteurs défensifs tels que les services publics et les soins de santé.

L'indice allemand DAX a glissé de 0,2 % après avoir atteint son plus haut niveau historique en temps utile.

Les actions américaines ont clôturé en baisse vendredi, les négociations sur le plafond de la dette à Washington ayant été interrompues, ce qui a réduit l'optimisme quant à la possibilité de parvenir à un accord dans les jours à venir afin d'éviter un défaut de paiement.

Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront lundi pour discuter du plafond de la dette, après que les deux dirigeants ont tenu un appel téléphonique dimanche que les deux parties ont qualifié de positif.

"Alors que les deux parties tentent de tirer le meilleur parti de cet accord, il existe un risque persistant que les négociations se prolongent jusqu'à la dernière minute, et les risques d'une pénurie de liquidités à la suite d'un accord (en raison des énormes besoins de nouvelles émissions pour le Trésor américain) sont également massifs, ce qui suggère la nécessité d'une protection à la baisse", ont déclaré les analystes de Saxo Bank.

Les investisseurs attendent les discours d'une série de décideurs politiques de la Banque centrale européenne et les données sur la confiance des consommateurs de la zone euro plus tard dans la journée pour savoir combien de temps encore la banque centrale augmentera ses taux d'intérêt.

Les actions européennes du secteur des puces n'ont pas été affectées par la décision de Pékin d'interdire à l'entreprise américaine Micron Technology Inc. de vendre des puces mémoires à des industries nationales clés.

Les actions d'Infineon Technologies AG, de STMicroelectronics NV et d'ASM International NV ont été mitigées, tandis que les actions de Micron cotées à Francfort ont baissé de 5,1 %.

"Bien que les nouvelles soient négatives pour le sentiment du secteur, étant donné que la Chine représente entre 10 % et 40 % des ventes pour la plupart des entreprises, nous ne pouvons pas faire de déclaration générale car les mémoires américaines sont fongibles avec les mémoires coréennes (Samsung, Hynix) alors que d'autres produits ne le sont pas", ont écrit les analystes d'Equita dans une note.

Pendant ce temps, le parti au pouvoir en Grèce, Nouvelle Démocratie, a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives de dimanche, mais n'a pas atteint le seuil nécessaire pour former un gouvernement, ce qui rend plus probable la tenue d'un second tour dans un mois.

Les rendements obligataires de référence du pays ont baissé à la suite de cette nouvelle, tandis que l'indice de référence des actions a grimpé de 6,6 %, les banques étant à l'avant-plan de la reprise.

Novo Nordisk A/S a grimpé de 2,2 % après que des recherches ont montré que la prise de son nouveau médicament contre l'obésité pouvait aider à réduire le risque de maladie cardiaque et favoriser la perte de poids.

Sartorius a chuté de 3,8 % après que Morgan Stanley a rétrogradé l'action du fabricant franco-allemand d'équipements de laboratoire à "equal-weight", citant des risques de déstockage. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Eileen Soreng)