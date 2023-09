Les actions européennes ont légèrement progressé jeudi après une série de six jours de baisse, avec les secteurs défensifs de la santé et des services publics en tête, alors que les investisseurs sont confrontés à la perspective d'un maintien des taux d'intérêt américains à un niveau élevé et d'un ralentissement marqué de l'économie européenne.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a légèrement augmenté de 0,2 %, après avoir chuté de 0,5 % plus tôt dans la séance.

Les investisseurs ont acheté des secteurs défensifs tels que les services publics et la santé, considérés comme relativement immunisés contre les cycles économiques, tout en vendant des titres miniers et énergétiques après que les données économiques de cette semaine ont mis en évidence un ralentissement de l'activité commerciale en Europe et en Chine.

"Les marchés boursiers resteront sous pression dans les mois à venir. L'Europe connaît une stagnation, voire une récession", a déclaré Rupert Thompson, économiste en chef chez Kingswood Group.

"La faiblesse de l'activité signifie que le marché anticipe la fin des hausses de taux et il est peu probable que la Banque centrale européenne (BCE) choque le marché en augmentant les taux ce mois-ci.

Pour compléter ce sombre tableau économique, les données

ont montré que la production industrielle allemande a baissé un peu plus que prévu en juillet.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt impliquent que les investisseurs évaluent à 64% la probabilité que la BCE maintienne ses taux d'intérêt la semaine prochaine, même si les décideurs politiques ont été en mesure de faire face à la crise.

ont mis en garde

que la décision n'était pas encore prise et qu'une hausse des taux faisait partie des options envisageables.

Compte tenu de la baisse de l'activité économique dans les 20 pays qui utilisent l'euro et de l'atténuation de l'inflation, les investisseurs parient que la BCE mettra fin à sa série de neuf hausses de taux consécutives le 14 septembre, même si elle laisse la porte ouverte à d'autres mesures.

Entre-temps, la Réserve fédérale devrait maintenir ses taux lors de sa réunion à la fin du mois, mais les données économiques américaines plus élevées que prévu cette semaine ont alimenté les attentes selon lesquelles les coûts d'emprunt resteront plus élevés plus longtemps.

C'est en Europe que les sociétés minières ont le plus reculé (- 1,6 %), les prix de la plupart des métaux ayant baissé face à un dollar fort.

Les valeurs technologiques ont chuté de 0,8 %, pénalisées par un rapport selon lequel la Chine cherche à étendre l'interdiction de l'utilisation de l'iPhone aux entreprises et agences d'État.

Apple a chuté de plus de 2 % dans les échanges avant bourse aux États-Unis, tandis que les fournisseurs européens tels que Ams, STMicroelectronics et Infineon ont chuté de 1,2 % à 1,8 %.

Toutefois, un point positif est apparu lorsque les actions de Direct Line Insurance Group ont bondi de 17,4 % après que l'assureur automobile et habitation britannique a prévu un meilleur bénéfice d'exploitation en 2024. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Sonia Cheema)