En 2024, l'Inde se trouve à un carrefour crucial de son histoire économique et politique. Sous la direction de Narendra Modi, qui entame son troisième mandat, le pays a connu des transformations significatives. Cependant, ces changements s'accompagnent de défis complexes, notamment en matière de discrimination des minorités et de tensions géopolitiques. Cet article explore la situation macroéconomique de l'Inde en 2024 et examine pourquoi elle représente une opportunité d'investissement pour les actionnaires potentiels.

Contexte Politique et Social

Leadership de Narendra Modi

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi a profondément transformé l'Inde. Son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), a mis en œuvre des réformes économiques ambitieuses tout en adoptant une approche nationaliste et autoritaire. Cette politique a souvent été critiquée pour sa discrimination systématique envers les minorités, notamment les musulmans, et pour son affaiblissement des contre-pouvoirs démocratiques.

Discrimination et Droits de l'Homme

Le gouvernement de Modi a été accusé de malmener les minorités et de restreindre les libertés civiles. La discrimination systématique des musulmans et la répression des voix dissidentes sont des préoccupations majeures. Ces actions ont suscité des critiques internationales, mais n'ont pas empêché Modi de maintenir une base électorale solide grâce à ses succès économiques.

Performance Économique

Croissance Économique

L'Inde affiche une croissance économique impressionnante. En 2023, la croissance annuelle a atteint 8,2%, contre 7% l'année précédente. Le FMI prévoit une croissance de 6,8% pour 2024, l'une des plus élevées au monde. Cette performance est en grande partie due aux investissements massifs dans les infrastructures, notamment dans les routes et les ports. L'Inde pourrait même devenir la deuxième puissance économique d'ici 2050 selon les économistes.

Inflation et Marché Boursier

L'inflation a diminué pour atteindre moins de 5% en avril 2023. La Bourse indienne est devenue la quatrième place boursière mondiale, avec une capitalisation de 4 300 milliards de dollars. Ces indicateurs montrent une économie en bonne santé, malgré les défis sociaux et politiques.

Défis Sociaux et Économiques

Malgré ces succès, l'Inde fait face à des défis importants. Le PIB par habitant reste faible, à 2 410,9 dollars en 2022, le plus bas des pays du G20. L'indice de développement humain place l'Inde au 134ème rang mondial. La pauvreté et le chômage des jeunes sont des problèmes persistants. La croissance économique n'a pas encore permis l'émergence d'une classe moyenne capable de stimuler la consommation intérieure.

Opportunités d'Investissement

Secteur Technologique

Les tensions sino-américaines ont bénéficié à l'Inde qui a vu plusieurs grandes multinationales délaisser la Chine pour venir s'installer au Bharat. De nombreuses entreprises technologiques occidentales, notamment Apple, ont déplacé une partie de leur production de la Chine vers l'Inde. En 2022, Apple a transféré une partie de la production d'iPhone en Inde, augmentant sa part de production mondiale de 1% en 2021 à 7% en 2023. Cette tendance devrait se poursuivre, avec des estimations atteignant 25% en 2025. Les deux indices boursiers (MSCI India et MSCI China) suivent des trajectoires complètement différentes ces trois dernières années (cf : graphique ci-dessous). L'indice chinois (en rouge) perd près de 50% sur la période alors que l'indice indien (en orange) gagne plus de 60%.

Relations Économiques et Géopolitiques

L'Inde entretient des relations économiques privilégiées avec des pays comme les États-Unis, la Chine, le Bangladesh, Singapour, les Émirats Arabes Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. Ces partenariats offrent des opportunités d'investissement diversifiées. De plus, l'Inde profite des tensions sino-américaines et du conflit russo-ukrainien pour renforcer sa position économique.

Secteur des Infrastructures

Les investissements dans les infrastructures sont un moteur clé de la croissance économique indienne. Le gouvernement a lancé des programmes ambitieux comme le National Infrastructure Pipeline et la National Logistics Policy. Ces initiatives visent à moderniser les infrastructures du pays et à attirer des investissements privés.

Secteur Agricole

L'agriculture représente 15 % du PIB indien et emploie plus de 40 % de la population. Bien que ce secteur soit confronté à des défis, notamment en raison des conditions météorologiques et de la dépendance aux importations, il offre des opportunités d'investissement dans des technologies agricoles et des solutions durables.

L'Inde fait partie des meilleurs pays où investir en bourse. Nous avons déjà étudié les drivers qui ont permis l'émergence d'entreprises très performantes dans cet article. En effet, l'Inde pèse 4,6% du marché boursier mondial (en nombre d'entreprises cotées en 2012 de plus de 50 millions de dollars de capitalisation boursière) mais 20,4% des 446 sociétés identifiées qui ont réalisé une performance de plus de 1000% entre 2012 et 2022, soit 91 valeurs. En choisissant au hasard une entreprise une entreprise indienne en 2012, vous aviez 3,6% de chance de tomber sur une action qui a réalisé une performance boursière de +1000% dix ans plus tard. C'est mieux que tous les autres pays, même les Etats-Unis. Découvrir l'analyse ici.

Défis et Risques

Dépendance aux Importations

L'Inde est un importateur net de ressources énergétiques, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières. En 2022, le déficit commercial avec la Chine a atteint 87 milliards de dollars, soulignant la dépendance économique envers Pékin.

Tensions Géopolitiques

Les tensions avec la Chine et le Pakistan restent une source de préoccupation. Bien que les relations frontalières avec la Chine soient restées stables depuis 2020, la menace de nouveaux conflits persiste. L'Inde doit également gérer les tensions communautaires internes et les insurrections séparatistes au Jammu-et-Cachemire.

Inégalités Sociales et Économiques

L'Inde est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Le 1% de la population la plus riche gagne plus de 20% du revenu national total, tandis que les 50% les plus pauvres gagnent seulement 13%. Ces inégalités sociales et économiques peuvent freiner la croissance à long terme et provoquer des tensions sociales.

Conclusion

En 2024, l'Inde se présente comme une économie dynamique avec des opportunités d'investissement significatives. La croissance économique robuste, les réformes structurelles et les investissements dans les infrastructures en font une destination attrayante pour les investisseurs. Cependant, les défis sociaux, politiques et géopolitiques persistent et nécessitent une attention continue. Pour les investisseurs potentiels, l'Inde offre un mélange unique de risques et de récompenses, avec des opportunités de croissance dans divers secteurs, notamment la technologie, les infrastructures et l'agriculture.

Aller plus loin : Dans une deuxième partie, nous présenterons une liste d'actions intéressantes pour profiter du boom du marché indien.