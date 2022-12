Dina Boluarte, première femme présidente du Pérou, s'engage à panser les plaies de la nation

Mme Boluarte, 60 ans, qui a commencé la journée en tant que vice-présidente et prochaine candidate à la succession de M. Castillo, doit relever le défi peu enviable de guérir un Pérou divisé où la présidence est en conflit avec le Congrès depuis plus d'un an.

"Je demande une trêve politique pour installer un gouvernement d'unité nationale", a-t-elle déclaré dans son premier discours après avoir prêté serment en tant que sixième président du pays en seulement cinq ans. Elle s'est engagée à former un large cabinet composé de "tous les sangs".

"Je demande du temps, un temps précieux pour sauver le pays de la corruption et de la mauvaise gestion".

Avocate de formation, Boluarte était relativement inconnue de la plupart des Péruviens jusqu'à récemment. En 2018, elle a remporté moins de 4 % des voix à l'élection du maire d'un district de Lima et a perdu une candidature à un siège parlementaire en 2021.

Mais elle a accédé à la notoriété aux côtés de Castillo en tant que vice-présidente sur son ticket lorsque le duo a remporté une victoire électorale surprise en 2021 pour le parti d'extrême gauche Peru Libre.

Née à Apurimac, l'une des régions du sud montagneux du Pérou où Castillo a vu son soutien le plus fort, Boluarte a travaillé pendant des années au Registre national d'identification et d'état civil, qui enregistre les naissances, les mariages et les décès.

Une fois au pouvoir, Castillo a nommé Boluarte au poste de ministre du développement et de l'inclusion sociale, un rôle qu'elle a réussi à conserver jusqu'à récemment au milieu de plusieurs remaniements ministériels.

"Bien qu'elle soit auparavant inexpérimentée en politique, je pense qu'après un an et demi en tant que ministre - des rôles qui ont tendance à être éphémères - elle a acquis une grande expérience politique qui lui servira maintenant", a déclaré le chroniqueur politique Gonzalo Banda.

Boluarte a prouvé qu'elle était quelqu'un qui "suit le courant", a déclaré l'analyste Andres Calderon, notant comment elle a rapidement pris ses distances avec le fondateur marxiste polarisant de son parti socialiste, Vladimir Cerron.

Ces dernières semaines, Mme Boluarte a également pris ses distances avec M. Castillo, démissionnant de son rôle de ministre après qu'il ait remplacé son premier ministre dans ce que certains ont considéré comme une escalade dans son épreuve de force avec le Congrès.

Ce geste suggère qu'elle "a une meilleure lecture de la politique et est plus accommodante que son prédécesseur, ce qui pourrait l'aider à rester en poste jusqu'en 2026", a déclaré M. Calderon.