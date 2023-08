(Alliance News) - Hochschild Mining PLC a déclaré mercredi qu'une autorisation environnementale attendue depuis longtemps pour sa mine d'Inmaculada dans le sud-ouest du Pérou avait été accordée.

Les actions de Hochschild ont bondi de 16% en réponse à cette annonce, avec un prix de 88,64 pence à Londres dans les échanges du matin. L'attente a pesé sur l'action depuis la mi-avril en raison des inquiétudes concernant le processus d'autorisation au Pérou.

La société minière d'argent et d'or basée à Londres a des activités en Amérique du Nord et du Sud, y compris dans le sud de l'Argentine et au Brésil.

Le service national péruvien de certification environnementale pour les investissements durables a approuvé la modification de l'évaluation de l'impact sur l'environnement d'Inmaculada pour une durée supplémentaire de 20 ans.

"L'évaluation de l'impact sur l'environnement modifiée est une étape importante pour la société, car elle ouvre la voie à la création d'une valeur supplémentaire significative pour toutes les parties prenantes au cours des deux prochaines décennies", a déclaré M. Hochschild.

L'approbation permet le développement de réserves et de ressources à haute teneur à proximité des opérations actuelles d'Inmaculada.

"Cette approbation représente une avancée significative pour Hochschild et l'industrie minière péruvienne et démontre l'engagement du gouvernement à confirmer la position du Pérou en tant que juridiction favorable à l'exploitation minière", a déclaré le président-directeur général Ignacio Bustamante.

