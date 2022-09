L'apathie à l'égard de la variole du singe condamne les gens à souffrir, selon des militants latino-américains.

L'Amérique latine a confirmé environ 16 % des plus de 50 000 cas enregistrés dans le monde lors de la récente épidémie, presque exclusivement dans des pays où la maladie n'est pas historiquement endémique.

Toutefois, un réseau latino-américain de militants des droits des homosexuels estime que les gouvernements sous-estiment considérablement l'ampleur de l'épidémie, en partie à cause de la discrimination à l'égard des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez qui la maladie a jusqu'à présent circulé majoritairement par le biais des rapports sexuels.

"Le pire serait de décider que cette maladie sera contrôlée par l'immunité collective", a déclaré à Reuters le directeur de la Fondation AIDS Healthcare, le Dr Jorge Saavedra. "Les lésions sont très douloureuses ; et on ne peut pas condamner les gens à souffrir."

"C'est du sadisme d'État", a-t-il ajouté.

Les militants, qui se sont réunis jeudi à Mexico lors d'un événement visant à demander des réponses plus fermes de l'État, ont déclaré qu'il était incroyable que le Mexique - l'un des pays les plus peuplés et les plus visités d'Amérique latine - ne compte qu'un tiers du nombre de cas de monkeypox que le Pérou, qui a confirmé son premier cas un mois après le Mexique.

"Les Péruviens ont-ils plus de rapports sexuels que les Mexicains ? Les sexologues n'ont trouvé aucune preuve", a déclaré M. Saavedra lors de l'événement.

La situation est particulièrement préoccupante au Mexique, selon les militants, où il n'existe qu'un seul centre de diagnostic centralisé, ce qui oblige les gens à attendre et à parcourir de longues distances.

Les cliniques de base pour les personnes vivant avec le VIH, qui risquent de subir des effets beaucoup plus graves de la variole du singe, ont entre-temps été inondées de patients, ont-ils dit.

En juin, le gouvernement mexicain a publié une déclaration décourageant les messages qui associent les hommes gays et bisexuels au monkeypox afin de prévenir la discrimination.

"Ils nous ont stigmatisés il y a 40 ans pendant la crise du sida", a déclaré Ricardo Forcada, chercheur sur le VIH. "Maintenant, ils ne nous aident pas sous prétexte de ne pas nous stigmatiser".

M. Forcada a déclaré que le réseau était prêt à entreprendre toutes les actions juridiques disponibles, y compris à faire appel à la commission des droits de l'homme du Mexique. Il espère que les gouvernements investiront dans des campagnes de santé ciblées et commanderont des vaccins.

"Nous ne voulons pas que cela devienne un problème endémique comme d'autres maladies sexuellement transmissibles", a déclaré Saavedra.