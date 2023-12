Plus de 17 acres de terrain appartenant à une entreprise colombo-canadienne près de Bogota étaient autrefois destinés à la culture de 25 variétés de cannabis, mais au cours de l'année écoulée, les mauvaises herbes ont pris le dessus sur les serres et 200 de ses 218 employés ont été licenciés.

L'entreprise est victime des problèmes de longue date de l'industrie légale de la marijuana en Colombie, qui a attiré d'énormes investissements après la légalisation du cannabis à des fins médicales en 2017. À l'époque, la Colombie était l'un des premiers pays d'Amérique latine à adopter une telle législation et promettait de légaliser ensuite la vente de marijuana à des fins récréatives.

Six ans plus tard, un certain nombre de producteurs locaux de cannabis sont menacés de fermeture en raison des exigences réglementaires qui imposent des études coûteuses et longues de plusieurs années sur la composition des médicaments avant que les produits ne puissent être vendus dans le pays, affirment des acteurs de l'industrie, des analystes et l'association industrielle du secteur.

En outre, une loi visant à légaliser l'usage récréatif du cannabis a échoué pour la cinquième fois au Congrès la semaine dernière, et une mesure entrant en vigueur en février obligera les entreprises à détruire les stocks datant de plus de deux ans.

"Nous allons de mal en pis, c'est une lente agonie et le temps joue contre nous avec la pression des partenaires et sans flux de trésorerie", a déclaré le propriétaire de l'entreprise colombo-canadienne, qui a requis l'anonymat parce qu'il cherche de nouveaux investissements pour sauver son entreprise de 20 millions de dollars créée en 2018.

Depuis que le cannabis à usage médical est devenu légal, le secteur a attiré des investissements étrangers estimés à 500 millions de dollars, mais une grande partie de cette somme n'a pas été récupérée, selon le groupe industriel Asocolcanna.

De nombreux investisseurs viennent du Canada, qui était lui-même en train de légaliser l'usage récréatif de la marijuana et était considéré comme une destination potentielle pour les exportations colombiennes.

L'industrie a surmonté les goulets d'étranglement réglementaires sur les exportations en 2021, mais sa fortune s'est effondrée cette année.

Quelque 200 entreprises ont fermé cette année, ce qui porte le nombre de fermetures à 600, soit près de 50 % des entreprises créées depuis l'adoption de la loi légalisant l'usage médicinal, selon Asocolcanna.

Tout cela se produit malgré l'ambition affichée par le président de gauche Gustavo Petro d'assouplir la politique relative à la marijuana, dont la consommation intérieure est supérieure à celle de la cocaïne, la drogue la plus célèbre de Colombie. La loi colombienne autorise les gens à cultiver jusqu'à 20 plants et à transporter jusqu'à 20 grammes pour leur usage personnel, mais la vente de marijuana est illégale.

Si la vente de cannabis à usage récréatif n'est pas rendue légale, le marché local restera entre les mains de criminels plutôt que d'entreprises agréées, a déclaré le président d'Asocolcanna, Camilo de Guzman.

INVESTISSEMENTS EN DIFFICULTÉ

Khiron Life Science, une entreprise colombienne cotée à Toronto, a déjà fermé une plantation de marijuana à des fins médicales d'une valeur de 15 millions de dollars, ainsi qu'une ligne de produits cosmétiques à base de cannabis.

Elle sert encore environ 5 000 patients dans quatre cliniques en Colombie, où elle est autorisée à distribuer des médicaments personnalisés à base de cannabis, mais elle a fermé des cliniques similaires au Royaume-Uni, au Brésil et au Pérou.

La marijuana n'est pas couverte par les assurances colombiennes, ce qui freine considérablement les ventes, a déclaré Alvaro Torres, président de Khiron.

Plusieurs dirigeants du secteur ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que des règles plus favorables à l'industrie - y compris celles nécessaires pour que les assureurs couvrent la marijuana à des fins médicales - suivent la loi de 2017, mais les progrès ont été lents.

"Si la réglementation est mise en place, l'industrie pourrait croître à nouveau, le problème est de savoir comment tenir jusqu'à ce moment-là", a déclaré M. Torres.

L'action de Khiron se négociait à 4,05 dollars canadiens en 2019, mais a chuté à 0,04 dollar canadien en mai, la dernière fois qu'elle a été négociée.

En l'absence d'un marché intérieur légal pour le cannabis, les entreprises opérant en Colombie sont limitées aux exportations, dont les ventes s'élèvent en moyenne à 5 millions de dollars par an, selon l'organisation commerciale gouvernementale Procolombia.

"C'est une erreur de ne pas avoir développé un marché local auparavant", a déclaré Mauricio Krausz, directeur de Plena Global, qui exporte vers le Royaume-Uni, l'Allemagne, Israël et l'Australie. "Nous n'avons pas de marché local où nous pouvons soutenir le flux de trésorerie.

En réponse aux questions de Reuters, l'INVIMA, l'autorité colombienne de régulation des produits alimentaires et médicaux, a déclaré que, dans la plupart des cas, les personnes qui demandent une autorisation pour des produits à base de marijuana médicale présentent une documentation incomplète.

"Il est nécessaire de se conformer aux exigences légales et techniques établies.

Les ministères de la santé, de la justice et de l'agriculture, qui ont également un rôle à jouer dans la réglementation de la marijuana, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement Petro n'a pas expliqué pourquoi la réglementation sur la marijuana a été lente, mais les difficultés rencontrées font écho à celles de deux administrations précédentes qui ont été confrontées à des problèmes similaires.

ILLÉGAL CONTRE LÉGAL

En l'absence de vendeurs légaux de cannabis, certains Colombiens fabriquent leurs propres médicaments à base de cannabis.

"Nous avons commencé à cultiver avec ma grand-mère pour utiliser les fleurs pour des pommades", explique Camila Sierra, 28 ans, qui cultive 18 plantes pour traiter les douleurs chroniques de sa grand-mère et parfois pour les fumer.

Le législateur Juan Carlos Losada a déclaré qu'un projet de loi qu'il avait parrainé pour réglementer l'usage récréatif visait à résoudre la contradiction entre l'usage personnel légal et les ventes légales restreintes, mais il a été rejeté ce mois-ci.

Petro, qui n'a pas la majorité au Congrès, a déploré le rejet du projet de loi, affirmant qu'il ne profiterait qu'aux trafiquants de drogue. Mais certains acteurs du secteur estiment que le gouvernement ne tient pas ses promesses.

L'annulation de l'obligation de destruction des stocks serait un début, selon les entreprises.

"Le secteur était en soins intensifs et ce gouvernement a de fortes chances d'être son fossoyeur", a déclaré Miguel Samper, ancien vice-ministre de la justice qui dirigeait l'Asocolcanna jusqu'à récemment. (Reportage de Nelson Bocanegra, rédaction de Julia Symmes Cobb, édition de Deepa Babington)