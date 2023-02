Le FMI estime que les troubles au Pérou pourraient nuire à la croissance et recommande un stimulus temporaire

La visite des services du FMI intervient dans un contexte d'agitation politique et sociale qui a ébranlé la confiance dans la résilience de l'économie péruvienne.

"Les principaux risques intérieurs comprennent une intensification de l'incertitude politique, des troubles sociaux liés à l'évolution de la situation politique et des catastrophes naturelles, qui pourraient entraver l'activité économique et compromettre l'assainissement budgétaire prévu à moyen terme", a déclaré le FMI dans un communiqué.

Les barrages routiers et les manifestations liées à la destitution et à l'arrestation du président de l'époque, Pedro Castillo, en décembre, ont coûté au Pérou des millions de dollars en dommages et en pertes de revenus.

"Les récents développements politiques suggèrent que le gouvernement doit travailler à travers le spectre politique pour restaurer la confiance", a déclaré le FMI.

Le Congrès continue de débattre de l'avancement des élections présidentielles au milieu des demandes populaires.

Le FMI a reconnu que le Pérou conserve "des fondamentaux très solides et des cadres politiques institutionnels qui sous-tendent la résilience de l'économie aux chocs extérieurs et intérieurs."

Le FMI a indiqué que l'inflation était le défi politique le plus immédiat du Pérou et a déclaré que "l'approche de la banque centrale, basée sur les données, reste appropriée."

Il a également recommandé un stimulus fiscal "ciblé et temporaire" compte tenu de l'effondrement de l'activité économique.