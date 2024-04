Le gouvernement péruvien a attribué son plus grand projet de travaux routiers depuis dix ans avec une concession d'autoroute de 3,4 milliards de dollars à un consortium dirigé par l'opérateur de routes à péage Cintra, une filiale du géant espagnol de la construction Ferrovial, ont annoncé des responsables jeudi.

Le consortium investira environ 2,3 milliards de dollars dans l'infrastructure et le reste, soit 1,1 milliard de dollars, dans la sécurisation des terrains et d'autres dépenses.

Le gouvernement de la présidente Dina Boluarte cherche à relancer le taux de croissance économique du Pérou, après que l'économie soit tombée en récession l'année dernière, sa pire performance depuis la fin du siècle dernier, sans compter le ralentissement dû à la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Selon l'agence gouvernementale de promotion des investissements, Proinversion, la concession de l'autoroute de 35 km de long prévue pour relier 12 districts de la capitale congestionnée du Pérou, Lima, donnera aux entreprises 30 ans pour exploiter les routes et récupérer leur investissement.

Cintra détiendra une participation de 35 % dans le consortium, tandis que ses partenaires espagnols Acciona et Sacyr détiendront chacun 32,5 %.

Lors d'une cérémonie de remise des prix à Lima, le directeur exécutif de Proinversion a déclaré que l'investissement attendu est le plus important du pays en 10 ans pour un projet d'infrastructure routière.

Le projet routier devrait être achevé dans un délai de 9,5 ans.

Proinversion a déclaré que le groupe concevra, construira et exploitera l'infrastructure du projet, y compris les tunnels et les routes, dans le but de réduire le trafic chaotique dans les villes de Lima et Callao, qui comptent ensemble quelque 10 millions d'habitants.

"Nous ne sortirons de la récession qu'en étant un pays plus sûr et plus fiable", a déclaré le Premier ministre Gustavo Adrianzen lors de la cérémonie de jeudi, un jour après avoir annoncé que le gouvernement s'engageait à consacrer des milliards de dollars à de nouvelles dépenses, notamment pour des projets miniers. (Reportage de Marco Aquino ; Rédaction de David Alire Garcia et Leslie Adler)