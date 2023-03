Le Pérou pourrait faire appel aux marchés des capitaux cette année pour mieux gérer sa dette

Le gouvernement pourrait se tourner vers les marchés des capitaux au cours du premier semestre de cette année si des opportunités se présentent, a déclaré le chef de l'économie lors d'une conférence de presse.

Le ministre a également prévu ce qu'il a décrit comme une expansion économique "modérée" en mars, puis une croissance de 4 % en avril.

La banque centrale du pays andin a estimé plus tôt dans la journée de vendredi que la croissance économique serait plus faible cette année en raison de l'impact des troubles sociaux qui durent depuis des mois et des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays au début du mois.

Jeudi, les autorités ont annoncé que le gouvernement dépenserait plus d'un milliard de dollars en mesures climatiques et météorologiques, afin de limiter les effets négatifs du changement climatique et des phénomènes météorologiques liés à El Niño.