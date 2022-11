Le Pérou réduit ses prévisions de croissance en raison du ralentissement mondial et des retards politiques

Le gouvernement avait précédemment prévu une croissance de 3,3 % pour 2022.

"Les prévisions de croissance pour cette année au moins sont à la baisse", a déclaré le ministre des Finances, Kurt Burneo, soulignant les retards du Congrès dans l'adoption des initiatives gouvernementales, ainsi que le ralentissement des économies chinoise et américaine qui frappe les prix mondiaux des matières premières.

Le Pérou est le deuxième plus grand producteur de cuivre au monde, considéré comme un indicateur économique en raison de ses nombreuses utilisations dans l'industrie, les transports, les communications et la construction.

M. Burneo a également élargi la projection de croissance du Pérou pour 2023, la situant entre 3,1 % et 3,9 %, contre une estimation de 3,5 % en août.

Il a annoncé 10 nouvelles mesures visant à promouvoir la croissance via l'investissement public, les projets du secteur privé et la relance de la consommation intérieure.

Début septembre, le gouvernement a lancé un plan de relance de 36 mesures, mais beaucoup n'ont pas été mises en œuvre en raison de l'opposition du Congrès.

"Le manque de rapidité du Congrès retarde définitivement la mise en œuvre du plan", a déclaré M. Burneo, ajoutant que la croissance était également entravée par les troubles sociaux dans le secteur minier et une inflation annuelle d'environ 8,3 %.

Ces derniers mois, des manifestations ont perturbé à plusieurs reprises le transport le long du principal corridor de cuivre du Pérou, provoquant une fermeture prolongée de la mine Las Bambas de la société chinoise MMG.

Mais malgré la révision à la baisse des prévisions, le vice-ministre des Finances Alex Contreras a déclaré aux journalistes que les objectifs budgétaires du gouvernement sont "garantis".

Le mois dernier, l'agence de notation Fitch Ratings a fait passer les perspectives du Pérou de stables à négatives, affirmant que la détérioration de la situation politique risquait de lui faire perdre son statut convoité d'investissement de qualité.

M. Castillo fait l'objet de plusieurs enquêtes criminelles et a survécu à deux tentatives de destitution en un peu plus d'un an de mandat.