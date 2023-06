Les coûts de la première phase de construction de la mine de lithium Falchani d'American Lithium au Pérou ont probablement augmenté d'environ 20 % par rapport à l'estimation initiale, pour atteindre 700 millions de dollars, a déclaré le directeur général de la société dans une interview. "Si vous pensez au monde post-COVID et aux pressions inflationnistes, cette facture (de 580 millions de dollars) est probablement plus proche de 700 millions de dollars aujourd'hui", a déclaré le PDG Simon Clarke. Le Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre, se bat pour obtenir une part du gâteau sur le marché en plein essor du lithium. Le Chili, l'Argentine et la Bolivie, situés à proximité, forment ce que l'on appelle le "triangle du lithium", avec des gisements massifs, mais le projet Falchani, qui appartient à des intérêts canadiens, est actuellement le seul en cours au Pérou, où les gisements sont estimés beaucoup plus petits. Le gouvernement péruvien a clairement indiqué qu'il souhaitait attirer d'autres investissements pour faire progresser le secteur minier", a déclaré M. Clarke, en mentionnant les autorisations de forage obtenues depuis le remaniement gouvernemental de l'année dernière. Si tout se passe comme prévu, la construction pourrait commencer à Falchani fin 2024 ou fin 2025, a déclaré M. Clarke, pour commencer la production fin 2026 ou début 2027. Avant cela, une étude d'impact sur l'environnement, qui pourrait prendre encore trois à six mois, et une évaluation économique actualisée doivent être achevées.

Une nouvelle évaluation économique sera également réalisée pour inclure les sous-produits que sont le potassium, le césium et le rubidium, qui n'ont pas été analysés dans l'étude initiale, a indiqué M. Clarke.

M. Clarke a indiqué que l'entreprise était en pourparlers pour investir dans le projet, ajoutant qu'elle effectuait des tests de forage dans une nouvelle zone près de Falchani après avoir reçu les autorisations le mois dernier. "Nous sommes certainement très enthousiasmés par ce que nous avons vu en surface", a déclaré M. Clarke. "Nous devrions commencer à obtenir des résultats au cours des deux prochains mois.