Anwar Ibrahim : Qui est le nouveau premier ministre de la Malaisie ?

COMMENT S'EST-IL HISSÉ AU SOMMET ?

En tant que leader de l'opposition, Anwar a mené des dizaines de milliers de Malaisiens dans des manifestations de rue dans les années 1990 contre son mentor devenu son ennemi Mahathir Mohamad.

Anwar a commencé par être un leader de la jeunesse islamique féroce avant de rejoindre l'Organisation nationale malaise unie (UMNO) du premier ministre de l'époque, qui dirige l'alliance Barisan Nasional.

Ses relations tendues avec le leader vétéran ont façonné la carrière d'Anwar, ainsi que le paysage politique de la Malaisie, pendant près de trois décennies.

La nomination d'Anwar au poste de premier ministre met fin à une crise politique après que l'élection de samedi a débouché sur un parlement sans précédent. Si le bloc progressiste d'Anwar a remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement, il n'a pas obtenu la majorité.

POURQUOI ÉTAIT-IL EN PRISON ?

Entre ses passages en tant que vice-premier ministre dans les années 1990 et en tant que premier ministre officiel en devenir en 2018, Anwar a passé près de dix ans en prison pour sodomie et corruption sur des accusations qu'il dit être politiquement motivées.

Mahathir avait appelé Anwar son ami et son protégé, et l'avait consacré comme son successeur, mais plus tard, au milieu d'accusations criminelles et de désaccords sur la façon de gérer la crise financière asiatique en 1998, il a déclaré qu'Anwar était inapte à diriger "en raison de son caractère".

Les deux hommes ont brièvement enterré la hache de guerre en 2018 pour évincer du pouvoir l'alliance politique à laquelle ils appartenaient - pour se brouiller à nouveau dans les deux ans, mettant fin à leur gouvernement de 22 mois et plongeant la Malaisie dans une période d'instabilité.

QUEL EST SON MANIFESTE ?

Anwar a déclaré à Reuters dans une interview avant l'élection qu'il chercherait "à mettre l'accent sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, et à débarrasser ce pays du racisme et du sectarisme religieux".

Pendant des décennies, Anwar a appelé à l'inclusion et à une refonte du système politique dans ce pays multiethnique.

Environ 70 % de la population de près de 33 millions d'habitants est composée de Malais d'ethnie majoritairement musulmane, et des groupes indigènes avec des Chinois et des Indiens d'ethnie représentent le reste.

Anwar a demandé la suppression des politiques favorisant les Malais et la fin d'un système de favoritisme qui a maintenu au pouvoir la plus ancienne coalition au pouvoir en Malaisie, le Barisan Nasional.

Son cri de ralliement "reformasi", ou réformes, a résonné dans tout le pays et reste la principale promesse de son alliance. COMMENT LES MALAISIENS ONT-ILS RÉAGI ?

Les partisans d'Anwar ont exprimé l'espoir que le gouvernement de leur leader charismatique éviterait un retour aux tensions historiques entre la majorité malaise et musulmane et les minorités ethniques chinoise et indienne.

"Tout ce que nous voulons, c'est la modération pour la Malaisie et Anwar représente cela", a déclaré une responsable des communications à Kuala Lumpur, qui a demandé à être identifiée par son nom de famille Tang.

"Nous ne pouvons pas avoir un pays divisé par la race et la religion car cela nous ramènera 10 ans en arrière".

Les autorités ont mis en garde après le vote du week-end contre une montée des tensions ethniques sur les médias sociaux et la plateforme de vidéos courtes TikTok a déclaré qu'elle était en alerte élevée pour les contenus qui violaient ses directives.

"Toujours considéré comme l'homme capable d'unir toutes les factions en guerre, il est normal qu'Anwar ait émergé pendant une période de division", a déclaré l'analyste politique James Chai, chercheur invité à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak à Singapour.