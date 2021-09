Binance va empêcher les utilisateurs de Singapour d'acheter ou d'échanger des crypto-monnaies sur sa plateforme principale.

Binance, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, a déclaré lundi que les utilisateurs de Singapour ne seraient plus autorisés à acheter et à échanger des cryptomonnaies sur sa plateforme principale, afin de se conformer à la réglementation locale.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a averti ce mois-ci Binance.com qu'elle pourrait être en infraction avec les lois locales et devrait cesser de fournir des services de paiement aux résidents de la cité-État.

À partir du 26 octobre, les utilisateurs de Singapour ne pourront plus déposer de devises fiduciaires, ni acheter ou échanger des cryptomonnaies au comptant sur la plateforme, selon le communiqué de lundi - un renforcement significatif des restrictions annoncées peu après la déclaration de la MAS.

Binance exploite également une plateforme locale distincte, qui a demandé une licence à Singapour. Comme les autres demandeurs, elle est autorisée à opérer à Singapour dans le cadre d'une exemption pendant que le MAS traite les demandes.

Les bourses de crypto-monnaies comme Binance, qui pouvaient auparavant desservir presque tous les marchés du monde à partir d'une seule plateforme, se heurtent de plus en plus à la résistance des régulateurs locaux, qui veulent pouvoir mieux surveiller leurs opérations.

Ces derniers mois, les régulateurs de Grande-Bretagne, d'Italie et de Hong Kong ont déclaré que les unités de Binance n'étaient pas autorisées à mener certaines activités sur leurs marchés, et le régulateur financier de Malaisie a réprimandé la bourse pour avoir opéré illégalement dans ce pays.