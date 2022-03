Comgest poursuit le renforcement de son équipe ESG

Comgest a nommé Marie Gauthier en tant que Spécialiste ESG. Elle travaillera depuis le bureau parisien notamment sur la mise en oeuvre et la coordination des engagements collaboratifs avec les équipes d'investissement. Marie Gauthier exerce depuis plus de neuf ans dans le développement durable.



Durant sa précédente expérience au WWF à Singapour, elle a dirigé les efforts d'engagement auprès d'investisseurs internationaux et a collaboré avec des gestionnaires d'actifs afin de les sensibiliser aux enjeux tels que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Avant cela, elle travaillait dans le domaine de la responsabilité d'entreprise chez PwC Singapour.



Marie Gauthier rejoint l'équipe ESG de Comgest, peu de temps après l'arrivée d'Alix Faure, en tant que Head of Responsible Development. Dirigée par Sébastien Thévoux-Chabuel et forte de huit membres, l'équipe comprend désormais cinq analystes et gérants de portefeuille ESG qui siègent au sein des équipes d'investissement et trois experts dédiés au développement responsable. Toute l'équipe ESG est basée à Paris.