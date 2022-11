Des sociétés de rachat se disputent la première boulangerie européenne d'Indonésie -sources

Les soumissionnaires ont présenté des offres de second tour qui évaluent la société d'alimentation et de boissons PT Mount Scopus Indonesia entre 200 et 250 millions de dollars, ont déclaré les sources qui ont refusé d'être nommées car l'affaire est confidentielle.

Elles ont ajouté qu'une transaction pourrait être conclue dès la fin de cette année, tandis que la diligence raisonnable est également en cours.

Falcon House et The Harvest n'ont pas répondu aux demandes de commentaires immédiats mardi. Affirma et Bain ont refusé de commenter à Reuters.

Le processus de vente intervient à un moment où l'Indonésie a connu un rebond des dépenses de consommation suite à l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus, ce qui a permis à la plus grande économie d'Asie du Sud-Est de connaître sa croissance la plus rapide en un an au deuxième trimestre.

Falcon House est un fonds d'investissement privé axé sur l'Asie du Sud-Est, dont le siège est à Singapour. Reuters a rapporté en août que la société de rachat était en pourparlers avec un conseiller financier pour explorer la vente de Mount Scopus.

Falcon House a investi dans la boulangerie The Harvest pour une somme non divulguée en 2017, selon les données de CB Insights. Le fondateur de The Harvest, Lal De Silva, détient une participation minoritaire.

Fondée en 2004, la société The Harvest de Mount Scopus possède plus de 90 magasins en Indonésie, notamment dans la capitale Jakarta et sur l'île de vacances de Bali, indique son site Web.

The Harvest fabrique et vend une gamme de pâtisseries allant du croissant au gâteau traditionnel local Lapis.