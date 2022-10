Explicatif - Pourquoi l'ANASE tient-elle une réunion spéciale sur le Myanmar ?

POURQUOI LA RÉUNION A-T-ELLE LIEU ?

L'effort de paix de l'ANASE est le seul processus diplomatique officiel en jeu, mais il a jusqu'à présent été un échec, la junte ne voulant pas mettre en œuvre un soi-disant "consensus en cinq points" qu'elle a convenu avec l'ANASE en avril 2021.

L'ASEAN tient son sommet annuel le mois prochain et sera rejointe par de nombreux dirigeants mondiaux. Les Nations unies ont soutenu le plan de l'ANASE, mais la patience internationale s'amenuise, car on soupçonne les généraux de ne faire que des déclarations et de gagner du temps pour consolider le pouvoir et écraser les opposants avant les élections de 2023, sachant qu'ils pourraient alors en contrôler le résultat.

Pour que l'ASEAN reste crédible en tant que médiateur, elle devra peut-être présenter une nouvelle stratégie avant le sommet.

QUEL EST LE CONSENSUS ?

L'accord prévoit la fin immédiate des hostilités, l'engagement de toutes les parties dans un dialogue constructif, la possibilité pour un envoyé de l'ASEAN d'agir en tant que médiateur et de rencontrer toutes les parties prenantes, et la fourniture d'une aide humanitaire par l'ASEAN.

Jusqu'à présent, le seul succès cité par le président de l'ANASE, le Cambodge, a été de permettre un certain accès humanitaire, mais celui-ci a été limité et conditionnel.

QU'ONT FAIT LES ENVOYÉS SPÉCIAUX ?

L'ANASE a eu deux envoyés spéciaux au Myanmar et tous deux ont exprimé leur frustration à l'égard de la junte qui leur a refusé l'accès à d'autres parties prenantes, notamment la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, qui est en procès, accusée de multiples crimes.

La junte a refusé de dialoguer avec les opposants ou les groupes de la société civile et a mis hors la loi un gouvernement d'unité nationale (NUG) fantôme et une alliance de parlementaires mis à l'écart, les désignant comme "terroristes". Il a juré de détruire les groupes de résistance mais ses offensives ont tué un grand nombre de civils et suscité de fréquentes condamnations internationales.

L'actuel envoyé de l'ANASE, Prak Sokhonn, ministre cambodgien des Affaires étrangères, s'est plaint de l'absence de volonté politique de toutes les parties, le manque de confiance empêchant quiconque de venir à la table des négociations.

Il a déclaré qu'il comprenait les critiques selon lesquelles ses visites étaient unilatérales et pouvaient légitimer la junte. Jusqu'à présent, ses seules rencontres notables ont été celles avec les généraux, dont beaucoup ont été annulées. Il a demandé en vain la bénédiction de l'armée pour engager le dialogue avec le NUG.

COMMENT LA JUNTE A-T-ELLE RÉAGI ?

Le gouvernement militaire a accusé les membres critiques de l'ANASE de s'ingérer et les a avertis de ne pas s'engager avec le NUG. En août, il a cité des "progrès notables" sur le plan de paix, sans fournir de détails, mais a déclaré que son engagement serait déterminé par l'évolution de la situation sur le terrain.

Il a accusé ses opposants d'essayer de saboter le plan de l'ASEAN et a justifié les offensives militaires comme étant nécessaires pour décrocher le pays et permettre des pourparlers politiques.

Au lieu de plaider pour le plan en cinq points de l'ANASE, les généraux ont plutôt poussé une feuille de route en cinq étapes de leur propre cru vers une nouvelle élection, avec peu de similitudes.

QUELLES APPROCHES L'ASEAN POURRAIT-ELLE ADOPTER ?

Les propositions que les ministres des affaires étrangères apporteront à la réunion ne sont pas claires.

Suspendre le Myanmar en tant que membre de l'ANASE serait extrêmement improbable, de même que toute sanction commerciale, et la junte a démontré qu'elle ne répondra pas aux menaces. Modifier le plan pourrait être interprété comme des concessions aux militaires.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a déclaré que le consensus devait être sérieusement réexaminé quant à sa pertinence "et s'il devait être remplacé par quelque chose de mieux".

En août, Singapour a déclaré que les militaires n'avaient pas respecté l'effort de paix de l'ANASE et que l'engagement avec la junte avait une valeur limitée sans progrès.

Le mois dernier, le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré qu'il proposerait une nouvelle approche sur le Myanmar qui "au minimum" amènerait la junte ou ses représentants à la table des négociations.

Sa stratégie pourrait toutefois rencontrer une certaine résistance.

Jusqu'à présent, l'ANASE a choisi d'exclure les généraux des principaux sommets et a invité des représentants apolitiques à la place, ce que la junte a refusé.