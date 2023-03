Explicatif - Pourquoi la demande d'électricité a-t-elle augmenté en Inde ?

En 2022, la demande d'électricité de l'Inde a augmenté d'environ 8 % - soit près du double du rythme de la région Asie-Pacifique - pour atteindre plus de 149,7 térawattheures (TWh) par rapport à l'année précédente.

Au cours des deux premiers mois de 2023, la demande a fait un bond de 10 % par rapport à l'année précédente.

Voici les facteurs qui expliquent la croissance rapide de la demande.

D'OÙ VIENT LA CROISSANCE DE LA DEMANDE ?

En termes absolus, les États qui ont connu la plus forte croissance de la demande en 2022 sont le Rajasthan, État désertique du nord-ouest, et les États occidentaux du Gujarat et du Maharashtra, où sont concentrées de nombreuses industries du pays, selon une analyse des données gouvernementales réalisée par Reuters.

L'État oriental de Chhattisgarh, connu pour son importante activité minière, a connu une croissance de 16,6 % au cours des cinq mois qui ont suivi la fin de la mousson en 2022, tandis que la demande d'électricité du Rajasthan a augmenté de 15,1 % au cours de la même période.

Les taux de croissance ont également été élevés au Punjab, dans le nord, où la demande agricole représente la plus grande part de la consommation totale d'électricité, ainsi qu'au Madhya Pradesh, au Telangana et au Bihar, où la demande résidentielle représente historiquement la plus grande part de la charge.

POURQUOI LA DEMANDE AUGMENTE-T-ELLE ?

Le premier ministre indien Narendra Modi et le ministre des finances Nirmala Sitharaman ont déjà établi un lien entre l'augmentation de la demande d'électricité et l'accroissement de l'activité économique.

L'activité industrielle et commerciale représente plus de la moitié de la consommation annuelle d'électricité en Inde. Les habitations représentent un quart de la consommation, tandis que l'agriculture en représente plus d'un sixième ces dernières années.

Les habitudes de consommation varient considérablement selon les États et les saisons.

Une vague de chaleur et l'assouplissement des restrictions COVID-19 ont entraîné une hausse de la demande d'électricité au cours du premier semestre 2022. Selon une présentation du ministère fédéral de l'énergie examinée par Reuters, des conditions météorologiques irrégulières et une augmentation de l'activité agricole figurent parmi les principales raisons de la forte croissance enregistrée au cours du second semestre de l'année dernière.

Dans le nord de l'Haryana et le Telangana dans le sud, des périodes de sécheresse inattendues ont contribué à augmenter la demande d'électricité des consommateurs agricoles en novembre et décembre, selon la présentation, qui s'appuie sur les évaluations des opérateurs de réseau dans les différents États.

La demande accrue de l'industrie dans l'Andhra Pradesh et le retour au travail des employés du secteur technologique dans la vallée du silicium de l'Inde, Bengaluru, dans l'État du Karnataka, ont également fait augmenter la consommation d'électricité.

Dans l'État du Kerala, au sud de l'Inde, où le football est roi, la diffusion en direct des matchs de la Coupe du monde a potentiellement contribué à une hausse de 4,1 % de la demande de pointe, a déclaré un fonctionnaire du ministère de l'électricité lors de la présentation.

Au Pendjab, une politique visant à fournir de l'électricité gratuitement à certains consommateurs a stimulé la demande, tandis qu'une décision visant à augmenter les heures de fourniture d'électricité aux consommateurs agricoles au Rajasthan a entraîné une augmentation de 22 % en novembre et de 15 % de la demande d'électricité en décembre, d'après la présentation.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

Les autorités se démènent pour que l'Inde ne soit pas confrontée à des pannes d'électricité cet été, lorsque la demande atteint généralement son maximum.

L'Inde est confrontée à un risque élevé de pannes nocturnes cet été, après des années de négligence dans l'ajout de nouvelles capacités de production d'électricité à partir du charbon et de l'hydroélectricité, particulièrement nécessaires la nuit lorsque la capacité solaire n'est pas disponible.