Falcon House envisage de vendre la première boulangerie européenne d'Indonésie -sources

Le fonds basé à Singapour et axé sur l'Asie du Sud-Est discute avec un conseiller de la vente potentielle, selon deux personnes, qui ont refusé d'être identifiées car l'affaire est privée.

Falcon a investi dans la boulangerie The Harvest pour une somme non divulguée en 2017, selon les données de CB Insights.

Le fondateur de The Harvest, Lal De Silva, détient une participation minoritaire, ont précisé les personnes.

Le fonds préfère investir dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 50 et 150 millions de dollars, indique son site Web.

PT Mount Scopus Indonesia possède également une plus petite chaîne de gâteaux et de pâtisseries, Almondtree, selon son site Web.

Falcon et Harvest n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces ventes potentielles interviennent alors que l'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, connaît une reprise de la consommation, des investissements et des exportations après l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus.

Son produit intérieur brut a progressé pour un quatrième trimestre consécutif au cours de la période janvier-mars, augmentant de 5 % grâce à une forte reprise de l'activité économique et des dépenses.

La croissance économique de l'Indonésie devrait dépasser les 5 % cette année, a déclaré en mai le chef du bureau fiscal du ministère des finances, Febrio Kacaribu.

Le PIB a augmenté de 3,69 % en 2021, contre une contraction de 2,07 % l'année précédente.

Fondée en 2004, la société The Harvest de Mount Scopus possède plus de 91 magasins en Indonésie, notamment dans la capitale Jakarta et sur l'île de vacances de Bali, selon son site Web.

The Harvest fabrique et vend une gamme de pâtisseries allant des croissants au gâteau traditionnel local Lapis.