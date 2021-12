Grab rachète la chaîne d'épicerie malaisienne Jaya Grocer

Grab Holdings Ltd, la plus grande société de covoiturage et de livraison de nourriture d'Asie du Sud-Est, est en train d'acheter la chaîne d'épicerie malaisienne Jaya Grocer Holdings Sdn, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Selon l'accord, une filiale de Grab, dont le siège est à Singapour, acquerra toutes les actions ordinaires et 75 % des actions préférentielles de Jaya Grocer, a indiqué la société dans le document déposé le 13 décembre.

À des fins réglementaires, Grab a l'intention de s'associer à un investisseur local qui détiendra 50 % des actions avec droit de vote de Jaya Grocer, ajoute le document. L'opération intervient après que Grab a accru son contrôle sur le porte-monnaie électronique indonésien OVO plus tôt cette année.

Fondée en 2012 en tant qu'application de taxi régionale en Malaisie, Grab exploite une "super application", qui fournit des services de transport en commun, de livraison de nourriture et d'épicerie ainsi que des services financiers numériques en Asie du Sud-Est.

Jaya Grocer est un leader du segment de l'épicerie haut de gamme en Malaisie et exploite 40 magasins à travers la Malaisie péninsulaire, la majorité étant située dans la vallée de Klang, près de Kuala Lumpur.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.