L'Inde demande aux services publics de ne pas retirer les centrales électriques au charbon avant 2030 - avis

La nation avide d'énergie a déclaré en mai dernier qu'elle prévoyait de réduire la production d'électricité d'au moins 81 centrales au charbon au cours des quatre prochaines années, mais la proposition n'impliquait la fermeture d'aucune de ses 179 centrales au charbon. L'Inde n'a pas fixé de calendrier officiel pour la réduction progressive de l'utilisation du charbon.

"Il est conseillé à toutes les compagnies d'électricité de ne retirer aucune unité thermique (de production d'électricité) avant 2030 et d'assurer la disponibilité des unités après avoir effectué des activités de rénovation et de modernisation si nécessaire", a déclaré la Central Electricity Authority (CEA) dans un avis daté du 20 janvier envoyé aux fonctionnaires du ministère fédéral de l'électricité.

La CEA, qui agit en tant que conseiller du ministère, a cité une réunion de décembre au cours de laquelle le ministre fédéral de l'électricité avait demandé que les centrales thermiques vieillissantes ne soient pas mises hors service, mais que la durée de vie de ces unités soit augmentée "compte tenu du scénario de demande prévu".

Le ministère fédéral de l'énergie n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par e-mail.

L'Inde, deuxième plus grand consommateur, producteur et importateur de charbon au monde, a manqué de près d'un tiers son objectif d'ajout d'énergie renouvelable pour 2022. Le charbon représente près des trois quarts de la production annuelle d'électricité.

La demande d'électricité en Inde a bondi ces derniers mois en raison de conditions météorologiques extrêmes, de l'augmentation de l'utilisation de l'électricité par les ménages, du fait que de plus en plus d'entreprises autorisent leurs employés à travailler à domicile, et d'une reprise de l'activité industrielle après l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus.

La demande d'électricité de pointe mesurée - une mesure de la puissance maximale fournie pendant la journée - a atteint un record de 210,6 GW le 18 janvier, dépassant de 1,7 % le pic précédent de 207,1 GW au plus fort d'une intense canicule en avril dernier qui a provoqué la pire crise électrique de l'Inde en six ans et demi.

"La demande d'électricité de pointe a déjà augmenté de 5 % cette année. Si elle augmente encore de 3 à 4 %, nous pourrions être confrontés à une autre crise", a déclaré un haut responsable d'une compagnie d'électricité dans un État du sud de l'Inde.

"Il n'est pas question de mettre à la retraite les vieilles unités de charbon", a déclaré le fonctionnaire, sous couvert d'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias.