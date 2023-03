L'augmentation de la consommation d'eau en bouteille indique que l'objectif de l'eau potable est menacé, selon un groupe de réflexion de l'ONU

Le marché de l'eau en bouteille a connu une croissance de 73 % entre 2010 et 2020, et la consommation devrait passer d'environ 350 milliards de litres en 2021 à 460 milliards de litres en 2030, selon l'Institut pour l'eau, l'environnement et la santé de l'Université des Nations unies.

"L'augmentation de la consommation d'eau en bouteille reflète des décennies de progrès limités et de nombreux échecs des systèmes publics d'approvisionnement en eau", a déclaré Kaveh Madani, directeur de l'institut, dans un communiqué.

Les Nations unies estiment que quelque 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, et que le nombre de personnes ayant accès à l'eau n'a augmenté que de 4 % entre 2016 et 2020.

Les pays en développement dépendent de l'eau en bouteille pour combler ce déficit. Selon le rapport de l'UNU, l'Égypte, confrontée à une pénurie d'eau, est le marché de l'eau embouteillée traitée qui connaîtra la croissance la plus rapide entre 2018 et 2021.

Singapour et l'Australie sont les plus gros consommateurs d'eau en bouteille par habitant, avec respectivement 1 129 litres et 504 litres par an, selon le rapport. La Malaisie arrive en tête des pays en développement pour la consommation par habitant, avec un peu moins de 150 litres.

Plus d'un tiers des Américains déclarent utiliser l'eau en bouteille comme principale source d'eau, selon le rapport.

"Dans une mesure quelque peu surprenante, l'eau en bouteille a connu une croissance considérable au cours des dernières décennies, alors que les progrès ont été lents dans le domaine de l'approvisionnement conventionnel et plus fiable en eau potable publique et domestique", a déclaré Vladimir Smakhtin, de l'UNU-INWEH, coauteur du rapport.

La réalisation de l'objectif de développement durable des Nations unies, qui consiste à fournir de l'eau potable d'ici à 2030, est donc menacée, a-t-il déclaré, notant que les gouvernements laissaient trop souvent la fourniture d'eau potable à des acteurs privés.

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Outre les préoccupations liées au manque d'accès à l'eau potable, l'augmentation de la consommation d'eau en bouteille menace également l'environnement, qu'il s'agisse de l'épuisement des nappes phréatiques par les entreprises ou de la pollution par les matières plastiques.

L'industrie a produit 600 milliards de bouteilles en plastique en 2021, dont 85 % finiront probablement dans des décharges.

"Bien que l'hémisphère nord soit de plus en plus sensibilisé aux problèmes de l'eau en bouteille et du plastique, le marché n'en témoigne pas", a déclaré Zeineb Bouhlel, coauteur du rapport. "Cela montre que les campagnes menées par les entreprises ont une plus grande influence sur la perception que l'eau en bouteille est une meilleure option.

Des recherches publiées la semaine dernière ont montré que les plastiques qui pénètrent dans les océans pourraient presque tripler d'ici 2040 si rien n'est fait pour y remédier.

"C'est un droit de l'homme que d'avoir accès à une eau propre et gratuite, mais c'est aussi un droit de vivre dans un monde sans pollution plastique", a déclaré Marcus Eriksen, directeur de l'Institut 5 Gyres, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la pollution plastique.