La demande d'or physique en Inde s'est légèrement améliorée cette semaine, les prix intérieurs ayant baissé par rapport aux récents records, tandis que la demande était faible dans d'autres centres asiatiques, certains négociants proposant des remises en Chine, premier consommateur d'or, pour attirer les acheteurs.

"Les investisseurs hésitent à investir davantage dans l'or en raison des prix élevés et de l'incertitude causée par les taux d'intérêt élevés", a déclaré Bernard Sin, directeur régional pour la Grande Chine chez MKS PAMP, ajoutant que les taux d'intérêt rendaient les emprunts coûteux et, par conséquent, affectaient la demande de manière négative.

En Chine, l'or s'est échangé avec une décote de 2 dollars ou une prime de 2 dollars par rapport aux prix mondiaux, qui s'échangeaient au-dessus de 2 000 dollars vendredi.

Peter Fung, responsable des transactions chez Wing Fung Precious Metals, a noté des prises de bénéfices sur le marché physique et a déclaré : "une fois que les gens s'adapteront à ces prix, nous pourrons voir plus d'activité".

À Singapour, des primes de 0,50 $ à 2 $ < XAU-SG-PREM> ont été facturées. À Hong Kong < XAU-HK-PREM>, l'or a été vendu à parité avec le prix de référence jusqu'à une prime de 2 $.

Les négociants au Japon < XAU-TK-PREM> ont facturé une prime de 0,50 $.

Les négociants indiens proposaient une remise < XAU-IN-PREM> allant jusqu'à 11 dollars l'once par rapport aux prix intérieurs officiels - y compris les 15 % de taxes à l'importation et les 3 % de taxes sur les ventes - en baisse par rapport à la remise de 23 dollars de la semaine dernière.

"La demande s'est légèrement améliorée par rapport à la semaine dernière, mais elle reste inférieure à la normale. Les consommateurs ont du mal à s'adapter à la hausse des prix", a déclaré Harshad Ajmera, grossiste en or à Kolkata.

Le prix de l'or local se négociait autour de 60 700 roupies pour 10 grammes, après avoir atteint un record de 61 845 roupies la semaine dernière.

Les bijoutiers sont restés à l'écart car ils s'attendaient à une nouvelle correction des prix, a déclaré un négociant en lingots basé à Mumbai.

La demande d'or indienne au cours du trimestre de mars a chuté de 17% pour atteindre le niveau le plus bas en 10 trimestres et devrait rester faible même au cours des trimestres de juin et de septembre en raison des prix record, a déclaré le Conseil mondial de l'or (World Gold Council).