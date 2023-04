La Malaisie est ouverte à la relance d'un projet de train à grande vitesse vers Singapour - ministre

En janvier 2021, la Malaisie et Singapour ont annulé conjointement un projet de construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse de 350 km entre Kuala Lumpur et la cité-État, estimé à 17 milliards de dollars, après que les deux pays ont échoué à se mettre d'accord sur plusieurs modifications proposées au projet.

La Malaisie a versé 102,8 millions de dollars singapouriens (77,30 millions de dollars) à Singapour pour l'arrêt du projet, ont déclaré les deux pays en temps utile.

Le ministre malaisien du commerce international et de l'industrie, Tengku Zafrul Aziz, a déclaré à CNBC que les entreprises étaient invitées à soumettre des propositions pour relancer le projet.

"C'est maintenant au secteur privé de revenir vers les deux gouvernements avec leurs propositions sur la manière dont nous pouvons faire de ce projet une initiative commercialement viable", a-t-il déclaré.

Des entreprises de Chine, du Japon, de Corée du Sud et d'Europe avaient manifesté leur intérêt pour les contrats de construction, d'exploitation et de financement des trains et des actifs ferroviaires du projet précédent, avait précédemment rapporté Reuters.

Le gouvernement de Singapour a également indiqué l'année dernière que le pays était ouvert à de nouvelles propositions de la Malaisie sur le projet, selon les médias.

(1 $ = 1,3299 dollar singapourien)