Cette année, les investisseurs en ont plus pour leur argent en achetant des sociétés européennes axées sur la Chine qu'en achetant des sociétés chinoises elles-mêmes, signe de l'irrégularité de la reprise pandémique en Chine et des préoccupations géopolitiques.

À la fin de l'année dernière, la Chine a démantelé sa politique stricte de zéro COVID, ce qui a permis à son économie de rebondir plus rapidement que prévu de 4,5 % au premier trimestre 2023.

La reprise a toutefois été inégale. La demande refoulée des consommateurs a stimulé le secteur des services, mais l'industrie manufacturière est à la traîne. Les secteurs de l'immobilier et de la technologie ont été mis à mal par la répression réglementaire, les gouvernements locaux endettés ont peu d'argent à dépenser et le chômage des jeunes est bien supérieur à la moyenne nationale.

"Certes, les gens dépensent, la consommation est réelle. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre", a déclaré Geoff Yu, stratège de marché senior pour la région EMEA chez BNY Mellon.

Les investisseurs doivent maintenant chercher des moyens plus nuancés de négocier l'économie chinoise post-COVID.

Nous cherchons des moyens d'exprimer ce thème (la reprise chinoise) dans notre portefeuille plutôt que de nous contenter de dire "achetons des actions chinoises". Ce type de transaction est trop simple, et il y a beaucoup d'incertitudes", a déclaré Wang Taosha, gestionnaire de portefeuille chez Fidelity.

"L'ancien playbook, où les reprises chinoises étaient associées à un rebond de la construction et du logement, n'est pas nécessairement le cas en temps utile, et il y a évidemment le surplomb géopolitique et les précédentes séries de réformes réglementaires nationales qui ont été appliquées au secteur de la technologie et de l'éducation."

Mme Wang est positive à l'égard de la Chine, mais elle préfère passer par le secteur du luxe, principalement en raison de l'épargne accumulée pendant la pandémie, en particulier par les personnes fortunées, et de la demande refoulée en matière de voyages.

De nombreux bénéficiaires potentiels sont répertoriés en Europe, où près de 2 % du PIB de la zone euro est exposé à la Chine, contre un peu plus de 0,5 % pour les États-Unis, selon Barclays.

L'indice européen STOXX 600 est en hausse d'environ 10 % depuis le début de l'année, surpassant la plupart des autres grands indices. Un hiver plus doux, qui a permis de réduire les coûts de l'énergie, a également contribué à le propulser vers des sommets de 14 mois.

L'indice des valeurs vedettes de la Chine a progressé de 5 % cette année. Mais un panier "Shadow China", calculé par Jefferies, qui comprend des sociétés européennes qui tirent plus de 10 % de leurs revenus de la Chine, a augmenté de 33 % depuis le début du mois de novembre - à peu près au moment où la Chine a commencé à rouvrir ses portes - surpassant de 5,3 % l'indice MSCI des marchés européens développés.

L'un des bénéficiaires est LVMH, première entreprise européenne à dépasser les 500 milliards de dollars en valeur de marché, dont la direction considère la réouverture de la Chine comme l'un des principaux moteurs de sa croissance récente et de ses plans d'expansion.

Compte tenu de la prime de risque plus élevée des actions chinoises, la demande de "shadowing" de la Chine continuera d'être forte", a déclaré Jefferies.

GÉOPOLITIQUE ET CHASSE AUX BONNES AFFAIRES

"L'une des raisons pour lesquelles les gens choisissent une exposition indirecte à la Chine, par le biais du marché européen, est la gestion du risque géopolitique", a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays.

"Si vous allez directement en Chine, vous courez plus de risques qu'en passant indirectement (par l'Europe), où vous disposez de liquidités et pouvez entrer et sortir du marché aussi rapidement que vous le souhaitez.

L'accent accru mis par la Chine sur la sécurité des données, qui a décroché l'accès des clients étrangers aux données commerciales, a notamment donné lieu à des perquisitions dans les bureaux des sociétés de conseil et de diligence raisonnable, ce qui n'a fait qu'accroître ces inquiétudes.

Le fait que les actions européennes soient relativement bon marché, du moins au début de l'année, a également joué un rôle important.

"LVMH a évidemment enregistré de très bons résultats, mais son cours est multiplié par 33. Les détaillants continentaux en Chine, qui ne possèdent pas les marques, se négocient sur un multiple de 70 fois", a déclaré James Cook, responsable des spécialistes de l'investissement chez Federated Hermes.

"Nous possédons (l'entreprise horlogère suisse) Swatch. C'est en quelque sorte une manière innovante d'exploiter la résurgence de la consommation de produits de luxe en Chine, mais c'est aussi une manière de l'exploiter au rabais".

Les valeurs sûres chinoises se négocient à un ratio cours/bénéfice de près de 30, contre seulement 13,5 pour le STOXX 600, selon les données de Refinitiv.

Mais il ne s'agit pas simplement d'acheter l'Europe. Les valeurs du luxe, moins vulnérables aux sanctions, se sont bien comportées, mais les inquiétudes géopolitiques ont ébranlé les entreprises technologiques, et les difficultés de l'industrie manufacturière ont nui aux valeurs des produits de base.

Même certaines entreprises de biens de consommation ont été confrontées à des vents contraires. La semaine dernière, les résultats du premier trimestre d'Adidas ont montré que l'entreprise luttait pour maintenir sa part de marché, bien que sa direction ait déclaré que le marché chinois s'améliorait.

"Vous devez acheter la bonne exposition à la Chine", a déclaré M. Cau de Barclays. "Si vous aviez acheté des sociétés minières européennes en espérant que la Chine stimulerait le marché, vous vous seriez trompé.