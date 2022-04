Le chien de garde britannique enquête sur l'audit de Deloitte de la société de transport Go-Ahead.

Le Financial Reporting Council a déclaré dans un communiqué qu'il avait entamé l'enquête sur l'audit mené par Deloitte, l'un des quatre grands cabinets comptables du monde, pour les états financiers de Go-Ahead entre 2016 et 2021.

Go-Ahead, qui gère plus de 6 000 bus en Angleterre et le plus important contrat de transport ferroviaire de passagers en Grande-Bretagne, a déclaré ce mois-ci qu'elle prévoyait de redresser les entreprises sous-performantes et de se développer sur les marchés existants, qui comprennent la Norvège, l'Allemagne, Singapour et l'Irlande.

La nouvelle stratégie de Go-Ahead intervient après qu'elle ait été condamnée en mars à une amende de 23,5 millions de livres par le département britannique des transports pour avoir surfacturé la franchise ferroviaire de Londres et Southeastern.