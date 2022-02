Le fonds Global High Yield de Muzinich & Co devient bas carbone

Muzinich & Co a annoncé la transition du fonds Muzinich Global High Yield vers un portefeuille bas carbone. Le fonds a changé de nom, devenant "Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund", et est désormais classé comme un produit financier de l'article 9 en vertu du règlement sur les informations financières durables (SFDR).



Le fonds est enregistré pour la vente sur les principaux marchés européens, au Royaume-Uni, et à Singapour.



L'objectif du fonds est de viser une efficacité carbone élevée par rapport à l'univers mondial du high yield. À plus long terme, Muzinich vise à aligner progressivement la trajectoire climatique du portefeuille sur l'objectif Net Zero d'ici 2050 ou avant, conformément à l'objectif de l'Accord de Paris.



Outre l'objectif climatique cœur du fonds, celui-ci applique un ensemble d'exclusions fondées sur des critères socialement responsables et de bonne conduite des entreprises, ainsi que des normes strictes de gestion des risques ESG.