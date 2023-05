Le groupe singapourien Health Management International Pte Ltd (HMI Group) a annoncé lundi qu'il avait signé un accord en vue d'acquérir la plateforme technologique de soins de santé MHC Asia Group Pte Ltd.

Ensemble, le groupe desservira plus de 3 millions de patients par an grâce à une gamme complète de services numériques et physiques allant de la télémédecine au diagnostic et au dépistage, en passant par les soins primaires, spécialisés, ambulatoires et hospitaliers, a déclaré HMI Group.