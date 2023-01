Le personnel de Goldman s'accroche alors que la suppression des emplois à l'échelle mondiale commence

La suppression d'emplois attendue depuis longtemps chez le titan de Wall street, qui devrait représenter la plus forte contraction des effectifs depuis la crise financière, devrait toucher la plupart des grandes divisions de la banque, la branche de banque d'investissement, en proie à la crise, subissant les réductions les plus importantes, a déclaré une source à Reuters ce mois-ci.

Un peu plus de 3 000 employés seront licenciés, a déclaré la source, qui ne pouvait être nommée, le 9 janvier.

Les réductions ont commencé en Asie mercredi, où Goldman a achevé de réduire son unité de gestion de fortune privée et a licencié 11 employés de la banque privée dans ses bureaux de Hong Kong et de Singapour, a déclaré une source ayant connaissance de l'affaire. Environ 8 personnes ont également été licenciées dans le département de recherche de Goldman à Hong Kong, a ajouté la source, les licenciements se poursuivant dans la banque d'investissement et d'autres divisions.

Les plans de licenciement de Goldman seront suivis d'une révision plus large des dépenses en tenant compte des voyages d'affaires et des dépenses, a rapporté le Financial Times mercredi, alors qu'elle comptabilise les coûts d'un ralentissement massif des transactions d'entreprises et d'un effondrement de l'activité des marchés de capitaux depuis la guerre en Ukraine.

Goldman Sachs s'est refusé à tout commentaire.

Goldman comptait 49 100 employés à la fin du troisième trimestre, après avoir ajouté un nombre important d'employés pendant la pandémie de coronavirus.

Le créancier réduit également le montant de ses primes annuelles cette année afin de refléter les conditions de marché déprimées, les versements devant chuter d'environ 40 %.

Les commissions des banques d'investissement mondiales ont presque diminué de moitié en 2022, avec 77 milliards de dollars gagnés par les banques, contre 132,3 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données de Dealogic.

Les banques ont réalisé 517 milliards de dollars de transactions sur les marchés des capitaux propres (ECM) à la fin décembre 2022, soit le niveau le plus bas depuis le début des années 2000 et une baisse de 66 % par rapport à la manne de 2021, selon Dealogic.