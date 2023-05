Le plus haut fonctionnaire international du Trésor américain se rend en Europe et en Asie pour des entretiens sur l'économie

Le plus haut fonctionnaire international du département du Trésor américain se rendra en Europe et en Asie cette semaine pour des entretiens sur les tendances et les événements macroéconomiques actuels, ainsi que pour une réunion des responsables financiers du G7, a indiqué le département du Trésor dans un communiqué jeudi.

Le sous-secrétaire aux affaires internationales du Trésor, Jay Shambaugh, assistera aux réunions de l'Organisation de coopération et de développement économiques à Paris vendredi, avant de se rendre à Singapour et au Japon, a indiqué le Trésor. À Singapour, M. Shambaugh rencontrera des représentants du ministère des finances et de l'Autorité monétaire de Singapour pour discuter des priorités macroéconomiques, du financement climatique, des actifs numériques et des questions régionales, a indiqué le Trésor. Il se rendra également à Tokyo, au Japon, pour des entretiens bilatéraux sur les priorités communes en matière de dette souveraine, de commerce, de réglementation et de financement du climat, avant la réunion des ministres des finances et des banquiers centraux du Groupe des Sept (G7) qui se tiendra à Niigata, au Japon, du 11 au 13 mai. Cette réunion a lieu un mois après que le Fonds monétaire international a légèrement revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale pour 2023 et averti qu'une forte poussée des turbulences du système financier pourrait réduire la production à des niveaux proches de la récession. Le FMI prévoit désormais une croissance du PIB réel mondial de 2,8 % en 2023 et de 3,0 % en 2024, ce qui représente un net ralentissement par rapport à la croissance de 3,4 % enregistrée en 2022 en raison du resserrement de la politique monétaire. M. Shambaugh rejoindra la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, à la réunion du G7 à Niigata, a indiqué le Trésor.