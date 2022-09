Le président philippin Marcos fait état de promesses d'investissement de 14 milliards de dollars à l'issue d'un voyage "fructueux" à l'étranger.

Au cours de ses visites cette semaine en Indonésie et à Singapour, M. Marcos a rencontré des chefs de gouvernement et de commerce et a déclaré les Philippines ouvertes aux affaires, invitant les capitaux privés à moderniser et à développer les routes, les aéroports et les ports maritimes de l'archipel de 110 millions d'habitants.

Marcos, 64 ans, qui a voyagé avec les principaux responsables de son équipe économique, a déclaré avoir reçu des promesses d'investissement dans les domaines de l'énergie renouvelable, des centres de données, du commerce électronique, de la technologie à large bande, des logements gouvernementaux et de l'agriculture.

"Cela soutiendra les efforts de redressement économique de notre pays et créera plus d'emplois pour les Philippins ici dans notre pays", a déclaré Marcos à son retour tard jeudi.

"Nous sommes impatients de faire le travail détaillé qui est nécessaire pour mener à bien toutes ces propositions."

L'aîné Marcos a été renversé lors d'un soulèvement en 1986, mettant fin à un règne tumultueux de deux décennies. Son fils et homonyme insiste sur le fait qu'il s'agit d'un "âge d'or" du développement des Philippines qu'il entend reproduire.

Marcos Jr, veut améliorer l'agriculture pour réduire la dépendance aux importations alimentaires et faire croître l'économie de pas moins de 8% pendant son mandat de six ans et réduire de moitié le taux de pauvreté, qui était de 18,1% en 2021.