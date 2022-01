Le régulateur indonésien interdit aux sociétés financières de faciliter les ventes de crypto-monnaies.

"L'OJK a strictement interdit aux institutions de services financiers d'utiliser, de commercialiser et/ou de faciliter le commerce des crypto-actifs", a déclaré le régulateur dans un communiqué publié sur Instagram.

Il a averti que la valeur des cryptoactifs fluctue souvent et que les personnes qui achètent des actifs numériques doivent bien comprendre les risques.

"Veuillez vous méfier des allégations d'escroqueries de type Ponzi dans les investissements en crypto", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Cet avertissement fait suite à des préoccupations similaires exprimées par les banques centrales de Thaïlande et de Singapour.

Le commerce des crypto-actifs explose en Indonésie, le total des transactions en 2021 atteignant 859 000 milliards de rupiahs (59,83 milliards de dollars), contre seulement 60 000 milliards de rupiahs en 2020, ont rapporté les médias, citant des données du ministère du Commerce.

L'Indonésie autorise les ventes de crypto-actifs dans la bourse des matières premières et les transactions sont supervisées par le ministère du commerce et l'Agence de réglementation des marchés à terme de matières premières, et non par l'OJK.

Le ministère facilite actuellement la mise en place d'une bourse distincte pour les actifs numériques, appelée Digital Futures Exchange, qui, selon les responsables, sera lancée au premier trimestre.

Cependant, les crypto-monnaies ne peuvent pas être légalement utilisées pour les paiements dans le pays.

(1 $ = 14 357,0000 rupiahs)