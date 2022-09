Les économistes réduisent les prévisions de croissance de Singapour, augmentent l'inflation - enquête

La prévision médiane de 21 économistes interrogés par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) prévoit une croissance de l'économie de Singapour de 3,5 % cette année, en baisse par rapport à la prévision de 3,8 % de l'enquête de juin.

La prévision médiane de l'inflation est que les prix à la consommation au sens large augmenteront de 5,7 % en 2022, en hausse par rapport aux 5 % prévus en juin.

Le MAS a envoyé l'enquête au début du mois d'août, alors que le gouvernement a également revu à la baisse les prévisions de croissance et que les banques centrales du monde entier ont intensifié leurs efforts pour contenir l'inflation en augmentant les taux d'intérêt.

Près des trois quarts des répondants à l'enquête considèrent qu'un ralentissement de la croissance externe chez les partenaires commerciaux constitue le principal risque de baisse de l'économie, tandis que 61,5 % estiment qu'une reprise meilleure que prévu en Chine est la source la plus probable d'une surprise à la hausse.

La faiblesse des données chinoises de ces dernières semaines ne sera toutefois pas encourageante pour ce point de vue, tout comme les chiffres décevants de l'industrie manufacturière de Singapour publiés la semaine dernière.

Sur le front de l'inflation, les données les plus récentes de juillet montrent que les prix à la consommation de Singapour ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 13 ans et le ministre des finances a déclaré ce mois-ci qu'il ne s'attendait pas à ce que l'inflation atteigne un pic avant le quatrième trimestre de cette année.

De manière inattendue, Singapour a resserré sa politique monétaire deux fois cette année, en janvier et en juillet.

Une majorité d'économistes s'attendent à une baisse des bénéfices des entreprises en glissement annuel au cours du trimestre de septembre, selon l'enquête, bien que la plupart d'entre eux pensent également que les prix de l'immobilier vont augmenter et que les spreads des obligations d'entreprises resteront stables.